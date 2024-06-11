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Kalben: Ağlayıp sızlayıp devam edeceksin

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#Kalben#Kalben Gerçek İsmi#Adli Kontrol Şartı
Kalben: Ağlayıp sızlayıp devam edeceksin
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2024 12:08

8 Mayıs’ta uyuşturucu operasyonuyla gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Kalben, sosyal medyada takipçilerine içini döktü.

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Şarkıcı, hislerini şu sözlerle dile getirdi: “Sen elmayı seviyorsun diye elma da seni sevecek değil ya. Peki ya sen sevmenin adanmak, bağlanmak gerektirdiğini bilen elmaları sevmeyi bilmiyorsan? Zaman akıyorsa, ölüm korkusu sinsice akıllanıyorsa, metrekareye düşen tek başınalık artıyorsa? İşte böyle zamanlarda akıl hemen pislik, mağduriyet, dargınlık ve yenilgi üretiyor kaygılılar, küçük ya da büyük savaşların gazileri için. Güvende hissetmek istemen de doğal, öpülüp koklanmak istemen de. Ancak ortada bir kayıp ya da ölüm olmadıkça el mahkûm biraz ağlayıp sızlayıp devam edeceksin.”

Kalben: Ağlayıp sızlayıp devam edeceksin

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#Kalben#Kalben Gerçek İsmi#Adli Kontrol Şartı

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