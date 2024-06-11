Kalben: Ağlayıp sızlayıp devam edeceksin

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Şarkıcı, hislerini şu sözlerle dile getirdi: “Sen elmayı seviyorsun diye elma da seni sevecek değil ya. Peki ya sen sevmenin adanmak, bağlanmak gerektirdiğini bilen elmaları sevmeyi bilmiyorsan? Zaman akıyorsa, ölüm korkusu sinsice akıllanıyorsa, metrekareye düşen tek başınalık artıyorsa? İşte böyle zamanlarda akıl hemen pislik, mağduriyet, dargınlık ve yenilgi üretiyor kaygılılar, küçük ya da büyük savaşların gazileri için. Güvende hissetmek istemen de doğal, öpülüp koklanmak istemen de. Ancak ortada bir kayıp ya da ölüm olmadıkça el mahkûm biraz ağlayıp sızlayıp devam edeceksin.”