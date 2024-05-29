Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili Levent İnanır'dan açıklama

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Bugün, 75 yaşındaki Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili gelişmeler yaşandı. Akciğer filmi ve tomografisi çekilen İnanır'ın Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi'nde tedavisine devam ediliyor.

Endişe edilecek bir durum yok

Hürriyet'in ulaştığı ünlü sanatçının yeğeni oyuncu Levent İnanır, endişe edilecek bir durumun olmadığını belirterek " Fizik tedavisi devam ediyor...Sıkıntılı bir durum yok" dedi.

Jülide Kural'dan açıklama...

Jülide Kural da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kadir İnanır'ın rutin tedavisine devam edildiğini belirterek " Yaşamsal bir risk barındıran herhangi bir sorun bulunmamaktadır" dedi.