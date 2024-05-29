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Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili Levent İnanır'dan açıklama

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#Kadir İnanır#Levent İnanır#Pıhtı Atması
Kadir İnanırın sağlık durumuyla ilgili Levent İnanırdan açıklama
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 29, 2024 17:19

Ünlü sanatçı Kadir İnanır, 24 Mart'ta evinde rahatsızlanmış ve acil olarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Beyin MR'ı sonuçlarına göre operasyon geçiren oyuncunun tıkalı damarı açılmıştı.

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Bugün, 75 yaşındaki Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili gelişmeler yaşandı. Akciğer filmi ve tomografisi çekilen İnanır'ın Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi'nde tedavisine devam ediliyor.

Endişe edilecek bir durum yok

Hürriyet'in ulaştığı ünlü sanatçının yeğeni oyuncu Levent İnanır, endişe edilecek bir durumun olmadığını belirterek " Fizik tedavisi devam ediyor...Sıkıntılı bir durum yok" dedi.

Jülide Kural'dan açıklama...
Jülide Kural da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kadir İnanır'ın rutin tedavisine devam edildiğini belirterek " Yaşamsal bir risk barındıran herhangi bir sorun bulunmamaktadır" dedi. 

Kadir İnanırın sağlık durumuyla ilgili Levent İnanırdan açıklama

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#Kadir İnanır#Levent İnanır#Pıhtı Atması

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