Sevgilisi 'Beni kiralık arabada taciz etti' demişti... Ünlü oyuncu işinden oldu

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Son günlerde gündemi meşgul eden bu olayın kahramanları rol aldığı Creed III adlı yapımla tanınan oyuncu Jonathan Majors ile eski sevgilisi Grace Jabbari.

Bir film setinde tanışan ikilinin romantik ilişkisi sonunda mahkeme salonlarına uzandı. Jabbari, Majors'ın kendisini ileri sürdüğü kadar şiddetli bir şekilde taciz ettiğine kimseyi inandıramadı. Ama bu durum da oyuncuyu yine de suçlu bulunmaktan kurtaramadı.

Duruşma dokümanlarında yer alan bilgilere göre olay geçtiğimiz mart ayında Manhatta'da meydana geldi. O sırada Majors ve Jabbari bir otomobilin arka koltuğunda bulunuyordu.

Jabbari'nin ileri sürdüğüne göre Majors, kendisine saldırı ve tacizde bulundu. Fakat duruşmada jüri genç kadının bedeninde herhangi bir iz bulunmadığı için onun iddiaları inandırıcı bulmadı.

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Fakat yine de Majors, üçüncü dereceden saldırı ve ikinci dereceden ağır saldırıdan suçlu bulundu. Oyuncunun nasıl bir ceza alacağı 2024 yılının 6 Şubat günü yapılacak duruşmada belli olacak. Majors, bir yıl hapis cezasına çarptırılabilir. Bunun yanı sıra şartlı tahliye de söz konusu.

Jonathan Majors'ın avukatı Priyanda Chaubdry de Jabbari'nin saldırıya uğradığına dair bedeninde herhangi bir kanıt bulunmadığını belirtip jürinin de bunu dikkate aldığını sözlerine ekledi.

Grace Jabbari'nin daha önce de Majors'ın telefonuna başka bir kadından gelen mesajı bulduğunu ve o zaman da aralarında bir tartışma yaşandığını ileri sürdü. İddiasına göre Majors o zaman da kendisine fiziksel saldırıda bulundu.

Bu arada Jonathan Majors, bütün bu olayların ardından Marvel Stüdyoları tarafından işinden de kovuldu.

Oyuncu 2026 yılında Avengers: The Kang adlı yapımda oynayacaktı. Fakat taciz iddialarıyla gündeme geldiği için kadrodan çıkarıldı.