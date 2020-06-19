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Televizyon
Haber Giriş: 19.06.2020 - 09:48,Son Güncelleme:

Jenerik müziği Aydilge’den

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Jenerik müziği Aydilge’den
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KANAL D’nin 9 Temmuz’da ekrana gelecek “Çatı Katı Aşk” dizisinin jenerik şarkısına Aydilge imza attı.

Birçok dizinin müziğini yapan Aydilge, “Seslendirdiğim müziklerle dizilere uğur getiriyorum. ‘Çatı Katı Aşk’ın jenerik şarkısının tamamını dinleyicilerim ile paylaşmak için sabırsızlanıyorum” dedi. Başrollerinde Furkan Andıç, Ezgi Şenler, Yiğit Kirazcı ve Nilay Denizci’nin yer aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Barış Yöş oturuyor.

Jenerik müziği Aydilge’den


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