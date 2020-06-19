Jenerik müziği Aydilge’den

Birçok dizinin müziğini yapan Aydilge, “Seslendirdiğim müziklerle dizilere uğur getiriyorum. ‘Çatı Katı Aşk’ın jenerik şarkısının tamamını dinleyicilerim ile paylaşmak için sabırsızlanıyorum” dedi. Başrollerinde Furkan Andıç, Ezgi Şenler, Yiğit Kirazcı ve Nilay Denizci’nin yer aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Barış Yöş oturuyor.





