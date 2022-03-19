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İsmail Ege Şaşmaz kimdir, kaç yaşında, eşi kim? İşte İsmail Ege Şaşmaz'ın hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler...

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İsmail Ege Şaşmaz kimdir, kaç yaşında, eşi kim İşte İsmail Ege Şaşmazın hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler...

İsmail Ege Şaşmaz, Arda ile Omuz Omuza'nın 20 Mart tarihli konuğu oldu. Arda Türkmen, yakışıklı oyuncu İsmail Ege Şaşmaz'ı konuk etti. İsmail Ege Şaşmaz, Arda Türkmen’in yaptıklarını görmeden, sadece sesini duyarak, tarifi dinleyerek "Fasulyeli Patates Kek" yapmaya çalıştı. Peki, Arda ile Omuz Omuza'nın bu haftaki konuğu İsmail Ege Şaşmaz kimdir, kaç yaşında?

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İsmail Ege Şaşmaz, 25 Kasım 1993 tarihinde Manisa'da dünyaya geldi. İlk Oyunculuk Deneyimini Manisa Belediyesi Liseler Arası Tiyatro Yarışmasında Sınıfta Acil Servis İsimi oyunla başladı. Polinas Anadolu ve Endüstri Meslek Lisesi mezunudur. Kariyerine Güneşi Beklerken isimli dönemin popüler dizisi ile adım attı. 

diziden sonra ara dönemde bazı markaların reklam filmlerinde yer alan oyuncu daha sonra Serçe Sarayı isimli proje ile kamera karşısına geçmiştir.Aktif oyunculuk yaşamına Günebakan dizisi ile devam eden bu dizide Rüzgar isimli bir karaktere hayat vermiştir.

Fox'da yayınlanan Aşk Yalanı Sever ve TRT ekranlarında yayınlanan Mehmetçik Kutül Amare dizisinde ekran karşısına çıkan İsmail Ege Şaşmaz, son olarak yine Fox TV'de ekranlarda yer alan Sen Çal Kapımı isimli dizi ile kamera karşısına geçti.

Genç oyuncu, 2021 yılında hayatını influencer Hande Ünal ile birleştirdi.  Hande Ünal, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar ile dikkat çekiyor. İsmail Ege Şaşmaz ile aralarında 3 yaş olan Hande Ünal, 1991 doğumlu.

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