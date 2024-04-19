'İnci Taneleri'nin 11. bölümünde neler oldu? Azem ile Dilber ayrıldı

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Kanal D’nin perşembe akşamları ekrana gelen dizisi Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri, yine çok izlenen bir bölüm ile seyirci karşısına çıktı. Taşların bir bir oturmaya başladığı bölümde Cihan, ablası Nehir’in bulunması için babası Azem’le birlikte hareket etmeye karar verdi. Baba-oğul, Nehir’in izini bulmak için önce evlat edinildiği aileyi, sonrasında da Nehir’in tedavi gördüğü kliniği ziyaret etti. Ancak Azem ve Cihan bir türlü bilgi edinemedi. Azem, Cihan’la vakit geçirdikçe kendi ailesiyle ilgili bilmediği gerçekleri de öğrenmeye başladı.

DİLBER’DEN GÖRKEMLİ AÇILIŞ



İnci Taneleri'nde dansı ile her daim gündem olmayı başaran Dilber, uzun bir aranın ardından izleyici karşısına çıktı. Erkal Sonel’in, “Kara Üzüm” diye hitap ederek anons ettiği Dilber’in dans ettiği o anlar büyük beğeni topladı.

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PİRAYE VE DİLBER İLK KEZ KARŞI KARŞIYA



Piraye, arkadaşları ve kardeşi ile birlikte eğlenmek için Dilber’in çalıştığı pavyona gitti. Dilber, dansını bitirdikten sonra seyirciyi selamlarken bir anda Piraye ile göz göze geldi. Azem, konuşmak için Piraye'nin yanına geldiği sırada Piraye, Dilber'i masasına çağırmak istediğini söyledi. Dilber ile Piraye arasında geçen çekişme ve ikili arasında yaşanan kıskançlık krizleri sonrası Dilber, “Gemileri Yakarım” şarkısı eşliğinde Piraye’ye meydan okuyan bakışları ile bir kez daha dans etti.

BÖYLE AYRILIK OLMAZ!



Piraye, Dilber ile Azem arasındaki ilişkisini çözmeye çalışırken bu karşılaşmayla birlikte Azem de iç hesaplaşmaya gitti. İçinde bulunduğu tezat ilişkiler yumağından kurtulmak isteyen Azem, hayatına dair her şeyi gözden geçirdi. Bir tercih yapması gerektiğini düşünen Azem, Dilber’den ayrılmaya karar verdi. Müslüm Gürses’in, “Konuşsana Bir Tanem” şarkısı eşliğinde gelen bu sahne izleyicileri gözyaşlarına boğarken; Yılmaz Erdoğan ve Hazar Ergüçlü’nün oyunculuk performansları ise sosyal medyada övgü dolu yorumlar aldı.

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EN ÇOK İZLENENLER ARASINDA



İnci Taneleri’nin 11’inci bölümü, yine izleyicinin yoğun ilgisi ile karşılaştı. Duygusal sahneleri ile dikkat çeken bölüm, üç kategoride de yüksek izlenme rakamlarına ulaşarak günün en çok izlenen dizisi oldu. Çarpıcı diyalogları ve dram sahneleri ile ekrana gelen bölüm sosyal medyada da TT listelerinde yer aldı.

GÜÇLÜ KADRO, GÜÇLÜ SENARYO



BKM imzalı yapımın güçlü oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan ile birlikte Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan yer alıyor. Herkesin ‘inci’likli bir hikayesinin olduğu projenin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor.





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“Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri” yeni bölümleri ile her perşembe akşamı Kanal D’de ekrana gelecek.