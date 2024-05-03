Ä°nci Taneleri son bÃ¶lÃ¼m (13. bÃ¶lÃ¼m) izleme ekranÄ± | Ä°nci Taneleri son bÃ¶lÃ¼me damga vuran sahne: Nehir ortaya Ã§Ä±ktÄ± Yeni bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ± yayÄ±nlandÄ± mÄ±

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Ä°nci Taneleri son bÃ¶lÃ¼m tek parÃ§a izleme ekranÄ± yayÄ±nlandÄ±. YÄ±llar sonra ekrana dÃ¶nÃ¼ÅŸ yapan YÄ±lmaz ErdoÄŸanâ€™Ä±n kaleminden Ã§Ä±kan ve baÅŸrolÃ¼nÃ¼ oynadÄ±ÄŸÄ± Ä°nci Taneleriâ€™nin 2 MayÄ±s tarihli 13. son bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde, Azem, Nehir'den ortaya Ã§Ä±kacak olan bir izi beklerken bir araba tarafÄ±ndan takip edildiÄŸini fark etti. Ã–zgÃ¼r ve Elif'i uzaktan izleyen Nehir ilk kez yÃ¼zÃ¼nÃ¼ gÃ¶sterirken, Nehir kardeÅŸini gÃ¶rÃ¼nce gÃ¶zyaÅŸlarÄ±nÄ± tutamadÄ±.Â Ä°ÅŸte, Ä°nci Taneleri 13. bÃ¶lÃ¼m full HD kesintisiz izleme ekranÄ± ve yeni bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ±yla ilgili merak edilenler.

Ä°NCÄ° TANELERÄ° SON BÃ–LÃœMDE NELER OLDU?

Dilber, Azemâ€™e olan kÄ±rgÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼rken YÄ±ldÄ±z ile iÅŸ kurmaya karar verir. AyÃ§a tesadÃ¼fen fark edilen yeteneÄŸi ile okulun bahar ÅŸenliklerinde gÃ¶rev alÄ±r. Ama bu onun iÃ§in hiÃ§ kolay olmayacaktÄ±r.

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AyÃ§aâ€™nÄ±n kaygÄ±larÄ±, Azem ile Pirayeâ€™yi yeniden birbirine yakÄ±nlaÅŸtÄ±racaktÄ±r. Cihan, hayatÄ±nÄ±n dÃ¼zene girdiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼rken Reyyazâ€™dan gelen teklif ile bÃ¼yÃ¼k bir kararÄ±n eÅŸiÄŸine gelir. CevabÄ± bulduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼ anda ise aÅŸÄ±k olduÄŸu kadÄ±na dair Ã¶ÄŸrendiÄŸi gerÃ§ek, tÃ¼m dengeleri deÄŸiÅŸtirecektir.

Azem, Nehir'den ortaya Ã§Ä±kacak olan bir izi beklerken bir araba tarafÄ±ndan takip edildiÄŸini anlÄ±yor. Azem'i takip eden kÄ±zÄ± mÄ±?

Ä°NCÄ° TANELERÄ° YENÄ° BÃ–LÃœM FRAGMANI

Ä°nci Taneleri 14. BÃ¶lÃ¼m FragmanÄ± yayÄ±nlandÄ±! Cihan, kardeÅŸi Nehir'i tanÄ±yacak mÄ±?

Nehir, babasÄ± Azem'i uzaktan uzaktan takip etmeye devam eder. Azem, kÄ±zÄ±na neden ulaÅŸamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± merak eder. Nehir, annesinin mezarÄ±na giderek onunla dertleÅŸir. Cesaretini toplayan Nehir, Cihan'Ä±n karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kmaya karar verir. Peki Cihan, kardeÅŸi Nehir'i tanÄ±yacak mÄ±?

Ä°nci Taneleri yeni bÃ¶lÃ¼mleriyle perÅŸembe akÅŸamÄ± 20.00'de Kanal D'de!