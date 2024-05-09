İnci Taneleri Mahun Hanım kim? İnci Taneleri kadrosuna iki yeni isim! Gülenay Kalkan kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

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Kanal D ekranlarının sevilen dizisi İnci Taneleri yeni bölüm sürprizlerle ekrana geliyor. Azem’in büyük bir çabayla aradığı kızı Nehir’in yıllar içerisinde yaşadıkları, Arcan ve Mahun Hanım’ın gelişiyle netleşecek. Peki,

Bora Cengiz, Azem’in (Yılmaz Erdoğan) kızı Nehir’in (Sera Kutlubey) tedavi merkezinde tanışıp hayatını değiştiren ‘Arcan’ karakterine hayat verirken Gülenay Kalkan ise ‘Arcan’ın annesi ‘Mahun Hanım’ı canlandıracak. İnci Taneleri Mahun Hanım kimdir, Gülenay Kalkan hangi dizilerde oynadı, kaç yaşında? İşte, Gülenay Kalkan dizileri ve filmleri...

GÜLENAY KALKAN KİMDİR?

Gülenay Kalkan Ünlüoğlu, 26 Nisan 1959, Ankara'da doğmuştur.

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Ankara'da doğdu. Çocukluğu ve hayatının uzun bir dönemini Ankara'da geçirdi. 14 yaşında Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'ne öğrenci olarak girdi, tiyatro yüksek bölümünden mezun olup. Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçısı olarak göreve başladı. Birçok oyunda yer alan oyuncu, bunun dışında çeşitli sinema ve dizi filmlerde seslendirme sanatçılığı da yapmıştır.

2002 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosu'na tayin olmuştur. Mesleğini ve yaşamını İstanbul'da sürdürmektedir.