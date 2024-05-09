×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

İnci Taneleri Mahun Hanım kim? İnci Taneleri kadrosuna iki yeni isim! Gülenay Kalkan kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

Güncelleme Tarihi:

#İnci Taneleri Mahun#İnci Taneleri#Gülenay Kalkan
İnci Taneleri Mahun Hanım kim İnci Taneleri kadrosuna iki yeni isim Gülenay Kalkan kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2024 14:25

Kanal D’nin büyük ilgiyle izlenen dizisi “İnci Taneleri”ne iki yeni isim dahil oldu. Yılmaz Erdoğan imzalı dizide Gülenay Kalkan ve Bora Cengiz, anne-oğul rolünde izleyici karşısına çıkacak. Gülenay Alkan dizileri ve hayatı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, İnci Taneleri Mahun Hanım kim? Gülenay Kalkan kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı? İşte merak edilenler...

Haberin Devamı

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi İnci Taneleri yeni bölüm sürprizlerle ekrana geliyor. Azem’in büyük bir çabayla aradığı kızı Nehir’in yıllar içerisinde yaşadıkları, Arcan ve Mahun Hanım’ın gelişiyle netleşecek. Peki,

Bora Cengiz, Azem’in (Yılmaz Erdoğan) kızı Nehir’in (Sera Kutlubey) tedavi merkezinde tanışıp hayatını değiştiren ‘Arcan’ karakterine hayat verirken Gülenay Kalkan ise ‘Arcan’ın annesi ‘Mahun Hanım’ı canlandıracak. İnci Taneleri Mahun Hanım kimdir, Gülenay Kalkan hangi dizilerde oynadı, kaç yaşında? İşte, Gülenay Kalkan dizileri ve filmleri...

İnci Taneleri Mahun Hanım kim İnci Taneleri kadrosuna iki yeni isim Gülenay Kalkan kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı

GÜLENAY KALKAN KİMDİR?

Gülenay Kalkan Ünlüoğlu, 26 Nisan 1959, Ankara'da doğmuştur.

Haberin Devamı

Ankara'da doğdu. Çocukluğu ve hayatının uzun bir dönemini Ankara'da geçirdi. 14 yaşında Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'ne öğrenci olarak girdi, tiyatro yüksek bölümünden mezun olup. Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçısı olarak göreve başladı. Birçok oyunda yer alan oyuncu, bunun dışında çeşitli sinema ve dizi filmlerde seslendirme sanatçılığı da yapmıştır.

2002 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosu'na tayin olmuştur. Mesleğini ve yaşamını İstanbul'da sürdürmektedir.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İnci Taneleri Mahun#İnci Taneleri#Gülenay Kalkan

BAKMADAN GEÇME!