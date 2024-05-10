İnci Taneleri gözyaşlarına boğdu... Abla kardeş yıllar sonra kavuştu!

Haberin Devamı

Dizinin yeni bölümünde;

Nehir'in hikayesine yer verildi. İstanbul dışında olan ve İstanbul'a gelir gelmez annesinin mezarını ziyarete giden Nehir'in kardeşi ve babasını mezarlıkta gördüğü anlar ekranlara yansıdı.

Annesinin öldüğü gün babasının gözaltına alındığı anları hatırlayan Nehir, gözyaşlarına boğuldu. Nehir kardeşini takip ettikten bir süre sonra mezarlığa geri dönüp annesine seslendi; 'Anne sana çok ihtiyacım var. Rüyama gir, bir ses ver. Ne yapacağımı bilmiyorum'

ARCAN İLE TAYFUN ARKADAŞ ÇIKTI

Nehir ile Arcan İstanbul'a dönüşleri şerefine evlerinde parti verdi. Partiye, Piraye'nin kardeşi Tayfun da katıldı. Yakın arkadaşı Sedef ile sohbet eden Nehir, kardeşini ve babasını gördüğünü söyledi. Sedef arkadaşını uyardı; 'Hiçbir şekilde iletişime geçmeyi düşünmüyorsun değil mi? Senin ailen trafik kazasında öldü ve hiçbir yaşayan akraban yok. Bu bir yalandı ama artık yaşadığımız bir gerçek'

Haberin Devamı

MESAJI SEDEF ATMIŞ

Meltem, Mahun'a Nehir ve Arcan'ın düğünleriyle ilgili sunum yaparken Nehir'e yetiştirme yurdundan telefo geldi. Babasının sesini telefonda duyan Nehir'in elleri titredi. Nehir, Sedef'e yaşadıklarını anlatırken Arcan ile tartıştı. Daha sonra dışarı çıkan ikili Piraye'lerinde olduğu bir partiye katıldı. Tayfun, Arcan'ın yanına gelerek onları pavyona gitmeye davet etti. Nehir isteksiz davranınca ikili bu daveti geri çevirdi.

Arkadaşını ailesinden uzak tutmak için elinden geleni yapan Sedef, Azem'e 'Çocukların peşini bırak. Sen bir katilsin' mesajını attı. Azem kendisini takip eden arabanın 'Gümüşkaya Şirketler Grubu'na kayıtlı olduğunu öğrendi.

Haberin Devamı

Elif, babası Reyyaz hakkındaki gerçeği anlatırken 'Siz nasıl adamlarsınız, kötü adamlar mı?' diye sordu. Cihan tam olarak değil cevabını verdi. Elif, 'O zaman siz babamla aynı değilsiniz' dedi. Aleyna, Reyyaz'dan kendisini öldürmesini istedi. Reyyaz da 'zamanı var' cevabıyla ona karşılık verdi. Elif ile sohbet eden Cihan'ın yanına giden Nusret, arkadaşının kız arkadaşıyla tanıştı. Cihan ve ortakları toplantı yaptı. Reyyaz ile görüşmenin detaylarını anlattı; 'Reyyaz'ın bize yol vermek için bir şartı var, henüz kararını vermemiş ama işaret çaktığında Aleyna'yı öldürmemizi istiyor. Eğer kabul edersek daha önce Sırat'ın olan ne varsa şimdi bizim olacak.'

Haberin Devamı

Reyyaz, Aleyna'yı affetti. Birlikte yemek yiyen ikili sohbet etti. Reyyaz, 'Necmi kim' diye sordu. Aleyna da 'Cihan'ın ekibinde öyle bir çocuk vardı. O çocuk saf, beni kardeşine mi ne benzetti, acıdı bana' sözleriyle geçiştirmeye çalıştı.

ZAHİR MÜZİKOLE GELDİ

Zerre, Dilber ve Yıldız'ın parasını bahise yatırdı. İzzet ne olduğunu sorunca, 'Ben bittim' dedi. Ayça ailesiyle tekne turuna çıktı. Azem de ders vermek içni tekneye gitti. Azem çorabının yırtık olduğunu Ayça'yla paylaştı ancak ikili bir çözüm bulamadı. Ayça, Azem'e 'Siz annemle birbirinizden hoşlanıyor musunuz? Çok güzel bakıyorsunuz sürekli birbirinize" dedi. Azem de, "Annenin hayatınızda birisi var şu an" cevabını verdi. Dilber dans ederken mekana Zahir geldi. Koluna yaptırdığı 'Dilber' dövmesini gösterdikten sonra Zahir mekandan ayrıldı.

Haberin Devamı

MAHUN'UN SÖZLERİ NEHİR'İ SARSTI

Mahun, Nehir'i yemeğe davet etti. Yemekte, oğlu Arcan'la yaşadıkları tartışmalar yüzünden bir daha düşünmeleri gerektiğini, bu evliliğin ikisini de mutsuz edeceğini söyledi. Bir oğlunu bağımlılık yüzünden kaybettiğini diğer oğlunu korumak isterken onun da bir bağımlıyla evlenmesinin düşündürdüğünü söyledi. Düğüne kız tarafından kimsenin gelmeyecek olması cemiyette kötü anlaşılabileceğini ifade etti.

DİLBER PARASININ ÇALINDIĞINI FARK ETTİ

Azem onu takip eden otomobilin plakasının Arcan'ların otellerinden birisine ait olduğunu görünce hemen harekete geçti. Azem yetkili kişiye yaşadıklarını anlattıktan sonra otelden ayrıldı. Otel müdürü gidip durumu Mahun'a anlattı. Mahun durumdan çok şüphelendi. Nehir, babasının hapisten çıktığı Arcan'la paylaşınca Arcan çok sinirlenerek ailesiyle temas kurmasını istemediğini dile getirdi. Dilber parasının kaybolduğunu fark etti. Dilber ve Yıldız paranın yerini onlar dışında bilen Zerre'den şüphelendi.

Haberin Devamı

YILLAR SONRA YAN YANA

Reyyaz ile Cihan, Sırat'tan kalan galeride görüşme gerçekleştirdi. Reyyaz, "Artık çakallık dönemi bitti, artık beyefendi olacaksın evlat" diyerek galerinin yeni sahibi olduğunu söyledi. Cihan, galeriden ayrılarak otoparka gelip arkadaşlarıyla konuşurken Nehir de, otoparka geldi. Nehir, 'Özgür' diye seslenince Cihan ablasını sesinden tanıdı. Yıllar sonra yan yana gelen kardeşler gözyaşları içinde kaldı.