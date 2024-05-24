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Ä°nci Taneleri son bÃ¶lÃ¼m tek parÃ§a izleme ekranÄ± yayÄ±nlandÄ±. YÄ±llar sonra ekrana dÃ¶nÃ¼ÅŸ yapan YÄ±lmaz ErdoÄŸanâ€™Ä±n kaleminden Ã§Ä±kan ve baÅŸrolÃ¼nÃ¼ oynadÄ±ÄŸÄ± Ä°nci Taneleriâ€™nin 23 MayÄ±s tarihli 16. son bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde, Zahir'in iÅŸ kurulmasÄ± iÃ§in Zerre'ye verdiÄŸi parayla Dilber, kiralÄ±k katil tutma teklifinde bulundu. Son sahnede Talip'in 'AdÄ± Adem deÄŸil, Azem'miÅŸ... Yani isminden baÅŸlamÄ±ÅŸ yalan sÃ¶ylemeye, Ã§Ã¼nkÃ¼ yÄ±llarca hapis yatmÄ±ÅŸ sabÄ±kalÄ± bir kiÅŸi kendisi. SuÃ§u neymiÅŸ peki? KarÄ±sÄ±nÄ± Ã¶ldÃ¼rmÃ¼ÅŸ' sÃ¶zleri dikkat Ã§ekti. Ä°ÅŸte, Ä°nci Taneleri 16. bÃ¶lÃ¼m full HD kesintisiz izleme ekranÄ± ve yeni bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ±yla ilgili merak edilenler.

Ä°NCÄ° TANELERÄ° 16. SON BÃ–LÃœMDE NELER OLDU?

23 MayÄ±s PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ yayÄ±nlanan Ä°nci Taneleri dizisinin 16. bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde Cihan, babasÄ± ve ablasÄ±nÄ±n arasÄ±nda kalÄ±yor!

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Nehir, Azemâ€™in kendisine ulaÅŸmasÄ±nÄ± engellemek iÃ§in elinden geleni yapar. Azem sonunda bu gerÃ§ekle yÃ¼zleÅŸmek zorunda kalÄ±r. Cihan, babasÄ± ile ablasÄ±nÄ±n tam ortasÄ±nda, hangi tarafÄ± seÃ§eceÄŸini bilemez haldedir. Ãœstelik Rezzan ile baÅŸlarÄ±nÄ±n belaya girmesi de an meselesidir. Dilber, hayatÄ±na bir karabasan gibi Ã§Ã¶ken Zahirâ€™den tamamen kurtulmak iÃ§in gÃ¶zÃ¼nÃ¼ iyice karartÄ±r. Piraye, Cenkâ€™le olan iliÅŸkisini bitirip Azemâ€™e yeni bir adÄ±m atmayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼rken hayatÄ±nÄ±n en bÃ¼yÃ¼k ÅŸoklarÄ±ndan birini yaÅŸayacaktÄ±r.

Ä°NCÄ° TANELERÄ° YENÄ° BÃ–LÃœM FRAGMANI YAYINLANDI

Dizinin yeni bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ± henÃ¼z yayÄ±nlanmadÄ±. Fragman yayÄ±nlandÄ±ÄŸÄ± zaman haberlerimizde yer vereceÄŸiz.