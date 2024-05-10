Ä°nci Taneleri 14. son bÃ¶lÃ¼m izleme ekranÄ± | Ä°nci Taneleri son bÃ¶lÃ¼mde duygusal anlar: Ä°ki kardeÅŸ yÄ±llar sonra kavuÅŸtu Yeni bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ± yayÄ±nlandÄ± mÄ±

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Ä°nci Taneleri son bÃ¶lÃ¼m tek parÃ§a izleme ekranÄ± yayÄ±nlandÄ±. YÄ±llar sonra ekrana dÃ¶nÃ¼ÅŸ yapan YÄ±lmaz ErdoÄŸanâ€™Ä±n kaleminden Ã§Ä±kan ve baÅŸrolÃ¼nÃ¼ oynadÄ±ÄŸÄ± Ä°nci Taneleriâ€™nin 9 MayÄ±s tarihli 14. son bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde, Zerre, Dilber ve YÄ±ldÄ±z'a istemeden de olsa bÃ¼yÃ¼k darbe vurdu. Azem kÄ±zÄ± Nehir'i ararken, Nehir ve Ã–zgÃ¼r'Ã¼n buluÅŸtuÄŸu anlar final sahnesinde ekran baÅŸÄ±ndakilere duygusal anlar yaÅŸattÄ±. Â Ä°ÅŸte, Ä°nci Taneleri 14. bÃ¶lÃ¼m full HD kesintisiz izleme ekranÄ± ve yeni bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ±yla ilgili merak edilenler.

Ä°NCÄ° TANELERÄ° SON BÃ–LÃœMDE NELER OLDU?

Azem, Nehir ile ilgili ipuÃ§larÄ±nÄ±n peÅŸindeyken ailesini tamamen geride bÄ±rakan Nehir iÃ§in geÃ§miÅŸ artÄ±k gizlenemeyecek kadar yakÄ±ndÄ±r. Azem ve Cihan'Ä± takip eden Nehir, sonunda ortaya Ã§Ä±kar ve hayatÄ±nÄ± ÅŸekillendirmesinde yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± zorluklarla mÃ¼cadele verir. Nehir'in babasÄ±na ve geÃ§miÅŸine olan Ã¶fkesi ilk gÃ¼nkÃ¼ gibi tazedir. Nehir, Ã¼nlÃ¼ iÅŸ insanÄ±yla evlilik hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± yapÄ±yor. Azem ve Cihan'a Ã§ok yakÄ±n olan genÃ§ kÄ±z yÄ±lÄ±n dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ iÃ§in hazÄ±rlÄ±klarÄ±na baÅŸlar. DiÄŸer yandan Azem'in Nehir'e ulaÅŸma Ã§abasÄ± da devam eder ve Nehir'in bundan haberi vardÄ±r.

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Azem, uzun zamandÄ±r kÄ±zÄ± Nehir'i ararken Nehir'in Azem'in bir adÄ±m gerisinde olduÄŸu ortaya Ã§Ä±kar. Sosyetenin iÃ§inde yer alan Nehir, Piraye'nin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± davette boy gÃ¶stermesi ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±k yaratÄ±r. Dilber, YÄ±ldÄ±z ile yeni iÅŸ kurma planlarÄ± yaparken, tefecilerden zar zor aldÄ±klarÄ± para ortadan kaybolur. Zerre, Dilber ve YÄ±ldÄ±z'a istemeden de olsa bÃ¼yÃ¼k darbe vurur. Piraye, Azem ile arasÄ±ndaki duygularÄ±n ve iletiÅŸimin adÄ±nÄ± henÃ¼z koyamazken AyÃ§a, annesi ve Ã¶ÄŸretmeni iÃ§in hayaller kurmaya baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±r.

Ä°NCÄ° TANELERÄ° YENÄ° BÃ–LÃœM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ± henÃ¼z yayÄ±nlanmadÄ±. Fragman yayÄ±nlandÄ±ÄŸÄ± zaman haberlerimizde yer vereceÄŸiz.