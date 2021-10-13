İlhan Şen kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Aşk Mantık İntikam dizisinin Ozan'ı İlhan Şen'in asıl mesleği

Haberin Devamı

İlhan Şen, 19 Aralık 1987 Bulgaristan doğumlu. Ailesi ile birlikte 2 yaşında iken İstanbul'a yerleşti. İlköğretim ve Ortaokulu İstanbul'da tamamlamış ardından üniversite eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde tamamladı.

2008 yılında katıldığı Türkiye'nin en iyi model yarışmasında finalist oldu ve En İyi Mayo Modeli seçildi. 2009 yılında ise Türkiye'nin En İyi Modeli seçildi. Daha sonra Bulgaristan'da düzenlenen Dünyanın En İyi Modeli yarışmasında Türkiye'yi temsil etti ve Avrupa'nın En İyi Modeli seçildi. Bir süre modellik yaptıktan sonra oyunculuk eğitimi aldı. Oyunculuk kariyerine Şahin Tepesi adlı dizi ile adım attı.