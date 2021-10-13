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İlhan Şen kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Aşk Mantık İntikam dizisinin Ozan'ı İlhan Şen'in asıl mesleği

#İlhan Şen#İlhan Şen Kimdir#İlhan Şen Yaş
İlhan Şen kimdir, kaç yaşında, nereli İşte Aşk Mantık İntikam dizisinin Ozanı İlhan Şenin asıl mesleği

Aşk Mantık İntikam dizisinde Ozan karakterine hayat veren İlhan Şen ve partneri Burcu Özberk, bir dergiye verdikleri pozlarla adından söz ettirdi. Kariyerine Best Model of Turkey ile başlayan İlhan Şen'in asıl mesleği ise bambaşka. Peki, İlhan Şen kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Aşk Mantık İntikam dizisinin Ozan'ı İlhan Şen'in asıl mesleği...

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İlhan Şen, 19 Aralık 1987 Bulgaristan doğumlu. Ailesi ile birlikte 2 yaşında iken İstanbul'a yerleşti. İlköğretim ve Ortaokulu İstanbul'da tamamlamış ardından üniversite eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde tamamladı.

2008 yılında katıldığı Türkiye'nin en iyi model yarışmasında finalist oldu ve En İyi Mayo Modeli seçildi. 2009 yılında ise Türkiye'nin En İyi Modeli seçildi. Daha sonra Bulgaristan'da düzenlenen Dünyanın En İyi Modeli yarışmasında Türkiye'yi temsil etti ve Avrupa'nın En İyi Modeli seçildi. Bir süre modellik yaptıktan sonra oyunculuk eğitimi aldı. Oyunculuk kariyerine Şahin Tepesi adlı dizi ile adım attı.

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