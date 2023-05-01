Eda Ece'den Danla Biliç'e zor soru: İbrahim’le evlenir misin?

Haberin Devamı

Oyuncu Eda Ece geçen gün Danla Bilic’in YouTube programına konuk oldu.

İkili, islim kebabı yaparken yeni projeleri ve aşk hayatları hakkında konuştu.

Programda Eda Ece, yakın arkadaşı İbrahim Selim’i Danla Bilic’e övüp aralarına yapmaya çalıştı ve bu anlar da sosyal medyada gündem oldu.

Ece, ünlü fenomene “İbrahim ile evlenir misin?” sorusunu yöneltti.

Danla Bilic ise “Hayır, İbrahim ile evlenmem” diye yanıt verdi.

Eda Ece ise “İbrahim benim çok iyi arkadaşım. Çok kibar ve iyi bir çocuk. İşinde gücünde. Tertemiz bir insan. Çocuk 43 yaşında. Şu an evlenip çocuk yapmak istiyor. Ben ona birini arıyorum gerçekten. İbrahim, senin işine karışmaz, kıskanmaz. Çok efendi ve akıllı biri. Ben onu çok seviyorum” diyerek Danla Bilic’i ikna etmeye çalıştı.

