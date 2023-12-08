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İbrahim Erkal'a hürmet konseri

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#İbrahim Erkal#İstanbul AKM Türk Telekom Opera Salonu#Hürmet KONSERİ
İbrahim Erkala hürmet konseri
Oluşturulma Tarihi: Aralık 08, 2023 08:48

TÜRK müzik dünyasının usta ismi İbrahim Erkal’ın anısına düzenlenecek “Hürmet” konseri 10 Aralık Pazar akşamı İstanbul AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda gerçekleşecek.

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 Kültür Bakanlığı ve Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün düzenlediği “Vefa Konserleri” kapsamında ve Ulus Müzik ile ortaklaşa yapılacak etkinlikte, sanatçının iki yılı aşkın bir süredir üzerinde çalışılan saygı albüm serisi de tanıtılacak.

Konserde, Alişan, Aydilge, Ceylan, Doğuş, Eda Baba, Elif Kaya, Güliz Ayla, Gökhan Tepe, Kafadar, Resul Dindar, Sinan Akçil & Enes Yolcu, Sufle ve Zehra gibi isimler, İstanbul Devlet Modern Türk Müzik Topluluğu eşliğinde İbrahim Erkal’ın eserlerini yeniden seslendirecek.

Yapımcı İskender Ulus, projenin duygusal önemini vurgulayarak, “İbrahim Erkal’ın müzikal mirasını, onun ruhunu ve derin anlamını bu albümlerle sizlere sunmaya çalıştık” dedi.

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#İbrahim Erkal#İstanbul AKM Türk Telekom Opera Salonu#Hürmet KONSERİ

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