İbrahim Çelikkol pilatesle form tutuyor

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Pilates yaparak form tutan İbrahim Çelikkol, fotoğraflarını Instagram sayfasında yayınladı. Platformda 2.5 milyon takipçisi bulunan ünlü oyuncunun paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu.

Kızı 3 yaşında

“Çocuklar Duymasın”daki Duygu rolüyle tanınan Ayşecan Tatari, Edip Tepeli ile evliliğinden olan kızı Müjgan’ın fotoğraf ve videolarını sık sık sosyal medya hesabında paylaşıyor. Tatari son olarak 3 yaşındaki kızının “Makaram Sarı Bağlar” türküsünü söylediği anları yayınladı. Müjgan’a “Maşallah” yorumları yağdı.

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Bali’ye gidiyoruz

Burak Serdar Şanal önceki akşam genç sevgilisi Şevval Aydın ile birlikte Dönerci Serkan Usta çıkışında görüntülendi. Tatil planları yapan çift, “Yakın tarihte bir Bali tatili planımız var. İstanbul’un soğundan kaçacağız, kemiklerimiz ısınsın biraz” dedi. Yeni sevgililer daha sonra arabaları ile oradan ayrıldı. (Sayit DURMAZ)

Bu yıl aşk olacak

Ece Sükan, önceki gün Etiler Akmerkez’de objektife yansıdı. Bir süpermarketten mutfak alışverişi yapan Sükan, çıkışta muhabirlerle sohbet etti. Yeni yıla ailesiyle birlikte girdiğini söyleyen Sükan, “Yeni yıla sakin girdim. Annemlerle birlikteydim. Sonra arkadaşlarıma uğradım. Çünkü hepimiz için çok yoğun bir dönemdi. Negatif bir enerji vardı. Yeni yılı sakin karşıladık” diye konuştu. Sükan, “Bu yıl aşk olacak mı?” sorusuna “Olacak bu yıl” diye karşılık verdi. (Behlül AYDIN)

Çilli bom

“Ateşe Düştüm” şarkısıyla yıldızı parlayan Mert Demir, yakın plan çektiği selfie’lerini Instagram sayfasında paylaştı. Şarkıda Demir’e vokal yapan ve şarkıcıyla aşk yaşadığı konuşulan Serenay Sarıkaya paylaşıma kayıtsız kalamadı. Ünlü oyuncu, o karelerin altına “ÇilliBom” şeklinde bir yorum yazdı.

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Serenay Sarıkaya aşk iddiası sorulunca “Durun bakalım” diyerek akıllarda soru işareti bırakmış, Mert Demir de ünlü oyuncunun kendisine vokal yapması hakkında “Aramızda bir şeydi ama saklayabilmek çok mümkün olmadı. Tatlı bir anı oldu” demişti.