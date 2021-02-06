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Televizyon
Haber Giriş: 06.02.2021 - 10:43 | Son Güncelleme:

İbo Show’da bu hafta kimler var? İşte 6 Şubat İbo Show konukları

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İbo Show’da bu hafta kimler var? İşte 6 Şubat İbo Show konukları
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6 Şubat İbo Show konukları belli oldu. Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi olan İbo Show, bu hafta yayınlanacak olan yeni bölümünde dev isimler bir araya gelecek. Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya’nın üstlendiği, her hafta birbirinden ünlü isimlerin ağırlandığı programda her hafta birbirinden ünlü isimler ağırlanıyor. Peki, İbo Show’da bu hafta kimler var? İşte 6 Şubat İbo Show konukları…

İbo Show, bu hafta yayınlanacak olan yeni bölümünde Kamuran Akkor, Gülden Karaböcek, Ayşe Mine, Faruk Tınaz ve Ahmet Selçuk İlkan’ı konuk ediyor. Seyircisine muhteşem konuklarıyla keyif dolu bir gece yaşatmaya hazırlanan İbo Show, Kamuran Akkor, Gülden Karaböcek, Ayşe Mine, Faruk Tınaz ve Ahmet Selçuk İlkan ile cumartesi gecesine damgasını vuracak.

İbo Show, yeni bölümüyle 6 Şubat Cumartesi, saat 20.00’de Star’da.

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