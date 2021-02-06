İbo Show’da bu hafta kimler var? İşte 6 Şubat İbo Show konukları

İbo Show, bu hafta yayınlanacak olan yeni bölümünde Kamuran Akkor, Gülden Karaböcek, Ayşe Mine, Faruk Tınaz ve Ahmet Selçuk İlkan’ı konuk ediyor. Seyircisine muhteşem konuklarıyla keyif dolu bir gece yaşatmaya hazırlanan İbo Show, Kamuran Akkor, Gülden Karaböcek, Ayşe Mine, Faruk Tınaz ve Ahmet Selçuk İlkan ile cumartesi gecesine damgasını vuracak.



İbo Show, yeni bölümüyle 6 Şubat Cumartesi, saat 20.00’de Star’da.