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Hollywood teklifini neden kabul etmedim

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#Hülya Koçyiğit#Ajda Pekkan#SES Dergisi
Hollywood teklifini neden kabul etmedim
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 27, 2024 10:23

Hülya Koçyiğit, Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali kapsamında hayranlarıyla buluştu.

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Gençlik yıllarında Hollywood’tan teklif aldığını belirten sanatçı, “Festivallere bazı insanları yolluyorlar yeni yetenekleri keşfetmek için, artist ajanı diyorlar onlara, Susuz Yaz’ı seyrettikten sonra benimle tanışmak istediler ve bana bir teklifte bulundular. 16 yaşındaydım, böyle bir maceraya girebilecek bir cesaretim yoktu. Reddetmek durumunda kaldım” diye konuştu.

Hollywood teklifini neden kabul etmedim

Metin Erksan’ın ricasıyla SES dergisi yarışmasına katıldığını söyleyen Koçyiğit, “İnternette yarışmayı kazandığım yazıyor ama bu yanlış. Yarışmayı Ajda Pekkan kazandı” dedi.

 

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#Hülya Koçyiğit#Ajda Pekkan#SES Dergisi

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