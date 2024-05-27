Hollywood teklifini neden kabul etmedim

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Gençlik yıllarında Hollywood’tan teklif aldığını belirten sanatçı, “Festivallere bazı insanları yolluyorlar yeni yetenekleri keşfetmek için, artist ajanı diyorlar onlara, Susuz Yaz’ı seyrettikten sonra benimle tanışmak istediler ve bana bir teklifte bulundular. 16 yaşındaydım, böyle bir maceraya girebilecek bir cesaretim yoktu. Reddetmek durumunda kaldım” diye konuştu.

Metin Erksan’ın ricasıyla SES dergisi yarışmasına katıldığını söyleyen Koçyiğit, “İnternette yarışmayı kazandığım yazıyor ama bu yanlış. Yarışmayı Ajda Pekkan kazandı” dedi.