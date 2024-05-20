Her şeyi geride bırakıp yeni bir hayat kurdular! Evlerinin bahçesinde ceset çıktı!

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İşte Yargı'nın 94. bölümünde yaşananlar;

Nevzat’ın çiftliğini basan ekip, geçmiş dosyalarda öldürülen isimlere ulaştı. Bu tesadüf İclal Savcı’yı şaşırttı.

Hemen kızı Tuğçe’yi arayan Eren dosyada dikkat çeken bir şey var mı diye sordu. Tuğçe de ‘öldürdüğü adamları sırayla defnetmesi lazım, sırayı kesinlikle bozmuyor’ karşılığını verdi.

Eren ekibe gidip ‘Hiç gelmemişiz gibi yapalım, gelmesini bekleyelim’ önerisinde bulundu. Efe Savcı da Eren Başkomiser’i onayladı.

Issız adada tek başına kalan Ilgaz, bir kaya parçası yarımıyla ellerini çözmeye çalıştı.

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Bülent Kısmetov’un adamları tarafından darp edilen Yekta, hastanede gözünü açtı. Rafet’ten Ilgaz’ın kaçırıldığını öğrenen Yekta, hastaneden çıkmak istedi ama doktorlar müsaade etmedi.

Yeliz’in avukatı müvekkilinin serbest bırakılmasını istedi. İclal Savcı, Yeliz’i eşi Oktay’ı öldürtmekle suçlayıp gözaltı süresini uzattı.

NEVZAT YAKALANDI

Ilgaz’ı ıssız adaya bırakan Nevzat çiftliğe dönerken polis ekiplerinin takibine girdi. Eren Baş komiser ve ekipler Nevzat’ı yakaladı.

Osman’a yardım etmeye karar veren Merdan Dede, Zümrüt’ün evine gitti. Zümrüt’ün eşi Hüsnü’nün asker arkadaşı gibi eve giren Merdan, zehrin olduğu ilaç şişesini kırdı. Osman’a güzel haberi veren Merdan Dede ‘bu iş bitti’ dedi.

İclal Savcı, babasının katili Bülent Kısmetov’u yakalaması için Kubilay amiri görevlendirdi.

Eren Başkomiser, Ceylin’i arayıp, Nevzat’ı yakaladıkları bilgisini verdi.

Çınar’ın duruşmasına girmesi gereken Yekta’ya doktoru izin vermedi. Yekta ise ısrarla hastaneden çıkmak istedi. Çınar’ın davasına Ceylin girmek zorunda kaldı. Hakim, Çınar’ın adli kontrol şartıyla tahliyesine, cezaevine gitmeden serbest bırakılmasına karar verdi. Çınar abisini sordu, Ceylin de Ilgaz’ın kaybolduğunu söyledi. Kaya Ailesi büyük üzüntü yaşadı.

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Adanın yakınından geçen gemilerden yardım isteyen Ilgaz sesini duyuramadı. Çaresiz kalan llgaz denize girip karşı adaya yüzmeye başladı.

ILGAZ KURTULDU

İclal ve Eren, Nevzat’ı sorguya aldı. Nevzat, Ilgaz’ı tanımadığını söyledi. Telefon kayıtlarını inceleyen ekipler, Nevzat’ın adalara gittiğini tespit etti. Ekip ihtimaller üzerinde düşünmeye başladı.

İclal Savcı, Nevzat’ın Ilgaz’ı Hayırsız Ada’ya bırakabileceğini söyledi. Ekipler aramayı orada yoğunlaştırdı.

Ceylin’e gelen bir telefon Ilgaz’ın bulunduğunu müjdeledi. Hemen hastaneye koşan Ceylin yanındakilere de gelen haberi verdi. Ilgaz’ı yoğun bakıma alan doktorlar durumunun iyi olduğunu söyledi.

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Ceylin, yoğun bakıma Ilgaz’ın yanına girdi. ‘Sevgilim, buradayım ben. Sadece ben değil herkes burada.’

Normal odaya alınan Ilgaz’ı Ceylin ve kızı Mercan hastanede ziyaret etti.

İclal Savcı büyük bir heyecanla babasının katili Bülent Kısmetov’un duruşmasını bekledi. Halim Kısmetov’u tutuklama talebiyle cezaevine gönderdi. İclal Savcı da Yekta’ya yardımda bulunduğu için teşekkür etti.

Ilgaz, Ceylin’den habersiz hastaneden çıkıp gözaltında olan Nevzat’ın yanına gitti. Ceylin, emniyete gidip Ilgaz’a sitem etti;

‘Sen bir işkoliksin, hep böyleydin böyle de olacak. Dayanamadın değil mi adamın gelip gözünün içine bakıp hesap sordun. Kızın yukarıda bekliyor, sürpriz yapmak istedi. Şaşırmış gibi yap’

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CEYLİN EŞİNE SİTEM ETTİ

Ceylin, Ilgaz’ı karşısına alıp yeni bir hayat seçmesini istedi; ‘Her şeyi bırakıp taşınalım. Senin Savcı olmadığın benim de avukat olmadığım bir hayat. Ilgaz ben korkuyorum, kaç defa senin öldüğünü düşüneceğim daha. Her gece Mercan yatağında uyuyor mu diye kontrol ediyorum. Çok bunaldım ve artık gitmek istiyorum. O yüzen lütfen seç’

TUĞÇE VE EFE EVLENDİ

Bütün dostlar Efe ve Tuğçe’nin düğününde bir araya geldi. Ilgaz ve Ceylin, İstanbul’dan taşınmaya karar verdiklerini bütün herkese söyledi. Kızları Mercan’ı çağıran ikili bebek beklediklerinin müjdesini de verdi.

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Ilgaz, Ceylin ve Mercan sevdiklerine veda edip yeni bir hayat kurmak için yola çıktı onlara Yekta ve Eren de eşlik etti.

Kaya çifti Muğla’ya yerleşip restoran açmaya karar verdi.

Ekip Muğla’da tatil yapıp keyifli anlar yaşadı.

ILGAZ VE CEYLİN'İN KÖTÜ ŞANSI

Ilgaz evlerinin bahçesini ağaç ekmek için kazarken toprağa gömülmüş bir ceset buldu.

İkili büyük üzüntü yaşadı. Ceylin, ‘Lanetli miyiz acaba, yine bir ölüm bahçemizde bir ceset... İnci’nin ölümüyle başlayan bir hayatımızı İnci’nin ölümü üzerine kurduk.’ sözleriyle gözyaşlarına boğuldu.

Ilgaz da eşine ‘Çok büyük kayıplar yaşadık, acılar... Ne olması gerekiyorsa öyle oldu. Bizi bir araya getiren hayat. Düşün keşke dediğin hiçbir şey olmadı. Mercan olmayabilirdi, hamile olmaya bilirdin, belki birbirimizi sevmezdik bunların hiçbiri olmayabilirdi. Biz kaderimizi yaşıyoruz. Acabalar keşkeler hep yorar sevgilim inan bana her şey olması gerektiği gibi’ sözleriyle destek oldu.

Dizinin final bölümünde ise Ceylin ile Ilgaz'ın yolları nasıl kesişti, bu kesişmeden sonra neler yaşandığına yer verildi.