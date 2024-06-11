Her şey 'Yalan', birincilik 'gerçek'

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“O SENİN TORUNUNUN ANNESİ!”

Kadir’in vurulmasından sonra onu ziyaret eden Melike, Zehra’nın tepkisi ile karşılaştı. Oğlunun ölümünü bir türlü hazmedemeyen Zehra, Melike’ye saldırdı. Kadir annesinin Melike’ye zarar vermesini engellemek için “O senin torununun annesi!” diyerek onu durdurmayı başardı. Kadir’den Kenan’ın bir kızı olduğunu öğrenen Zehra şoke oldu.

HAZAL’DAN ZEHRA’YA SERT TEPKİ!

Torunu olduğunu öğrenen Zehra harekete geçti ve soluğu Melike’nin kapısında aldı. Zehra, torununu bağrına basmak istese de Hazal’ın ağzından çıkanlar karşısında neye uğradığını şaşırdı. Hazal’ın tepkisi karşısında kendine hakim olamayan Zehra, gördüğü kötü muamelenin faturasını yine Melike’ye kesti.

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DURU MELİKE İLE İŞ BİRLİĞİ YAPTI

Kerim, Duru’nun çizimlerini görünce genç tasarımcılar yarışmasına katılması için ısrar etti. Duru Kerim’in söylediklerini düşünüp yarışmaya katılmaya karar verdi. Ancak annesinin bu yarışmaya katıldığını öğrenmemesi için Melike’den yardım almak durumunda kaldı. Duru yarışmaya az vakit kaldığı için ve elbiselerin hızlıca dikilmesi gerektiğinden Melike’yi akşam gizlice şirkete aldı. Şirkette elbiselerin dikimini yapan Melike ile Duru arasında da bu sayede buzlar erimeye başladı.

HÜLYA VE BERRİN ARASINDA GİZLİ ANLAŞMA

Berrin, Melike’yi odasında görünce sinir krizi geçirdi ve Melike’yi Duru’dan uzak tutmak için Hülya ile konuşmaya gitti. Berrin Hülya’ya ortak dertlerinin “Melike” olduğunu belirtip güçlerini birleştirme teklifinde bulundu. Melike’yi buradan uzaklaştırma hatta cezaevine geri gönderme fikrini Hülya’ya açıkladı. Hülya ilk başta Berrin’in teklifini kabul etmese de kızı Hazal’ın Melike ile yakınlığını görünce Berrin’i arayıp Melike’yi cezaevine göndermek için ne gerekiyorsa yapacağını söyledi.

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MELİKE KIZININ DOĞUM LEKESİNİ GÖRDÜ

Yalan’ın final sahnesi izleyicileri ekrana kilitledi. Duru yarışmaya son dakika katılmaktan vazgeçince Melike, Kerim ve Hazal ona sürpriz yaptı. Elbisenin tamamlandığını gören Duru çok mutlu oldu. Berrin’in yarışmaya geldiğini öğrenen Duru yapamayacağını söylerken ona en büyük destek Melike’den geldi. Duru, elbisenin üzerine tam oturmadığını hissedince Melike’den ricada bulundu. Melike Duru’nun elbisesini düzeltince bebekken kızında olan doğum lekesini gördü. Melike, Duru’nun gerçek kızı olduğunu öğrenebilecek mi? sorusunun cevabı ise dizinin yeni bölümünde cevap bulacak.

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Yönetmen koltuğunda Hakan İnan’ın oturduğu; senaryosunu Cem Akyoldaş ve Murat Boyacıoğlu’nun kaleme aldığı dizinin yapımını Süreç Film yapımcılığını ise Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu üstleniyor. Yalan’ın oyuncu kadrosunda ise; Aslıhan Güner, Feyyaz Duman, Eylül Tumbar, Yeşim Ceren Bozoğlu, Özge Borak, Emir Benderlioğlu, Serra Pirinç, Atakan Hoşgören, Renan Bilek, Kubilay Tunçer ve Zeynep Eronat gibi tecrübeli isimler yer alıyor.