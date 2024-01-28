Hazal Subaşı: Şöhretli bir hayatım yok!

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Kanal D’nin geçen haftalarda final yapan dizisi ‘Dilek Taşı’nda rol alan Hazal Subaşı önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi.

Oyuncu, tanındıktan sonra hayatının çok değişmediğini, kimi zaman toplu taşımayı da kullandığını açıkladı:

“Tanındıktan sonra hayatımda çok farklılık olmadı, öyle şöhretli bir hayatım da yok. Tatil günlerimde kişisel işlerimi halledip eve dönüyor ve dinleniyorum. Fakat çok evcimen değilimdir, sosyalimdir. Yoğun olduğum süreçlerde o boş günü trafikte geçirmeyip dinlenmek için evde zaman geçiriyorum. Şehir içinde vapura da biniyorum. Kimse şaşırmıyor. Öyle ünlü bir oyuncu gibi hayatım yok. Ben öyle hissetmiyorum.”

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Oyuncu, ‘yüzüm eskimesin’ gibi bir düşünceyle hareket etmediğini ve beğendiği bir projede de oynayabileceğini ifade etti: “Bazen diyorlar ‘Üst üste projede oynamam’. Bu tip sınırlar koymuyorum. Bu biraz işe ve karaktere bağlı. Çok beğenirsem yaparım. Beğeneceğim bir şey gelene kadar da bekleyebilirim. Ama dinlenmek istiyorum.”

DİLEK TAŞI’NDA ÇALIŞMAK ZEVKLİYDİ

Hazal Subaşı, ‘Dilek Taşı’nda severek çalıştığını ve bir süre tatil yapacağını açıkladı:

“Set bitti, dizi sona erdi. ‘Dilek Taşı’nın ekibiyle çalışmak çok zevkliydi. Hepsini çok seviyorum. Hepimiz zaten yapım öncesinden de arkadaştık. Biz diziden memnunuz. Olduğu kadar ilerledi, güzel gitti dizimiz. Demek ki yapımın bu kadar sürmesi gerekiyormuş. Oyuncu olarak elimizden geleni yapıyoruz. O yüzden üzerimizde ayrıca bir sorumluluk hissetmiyoruz. Her zaman senaryoya hizmet edip çalışıyoruz.” ‘Dilek Taşı’nda Subaşı harici Salih Bademci, Ozan Dolunay, Perihan Savaş, Özge Özberk de rol alıyordu.