Hasan Can Kaya'dan yeni Cem Yılmaz açıklaması

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"CMXXIV" adlı gösterisiyle sahnelere dönen Cem Yılmaz, şovu sırasında bazı seyircilerinin Gebze’den geldiklerini söylemesi üzerine Hasan Can Kaya'ya laf atmış, "Hasan Can Kaya'nın gösterileri ertelendi" dedikten sonra Hasan Can Kaya'nın taklidini yapmıştı.

VETERAN KOMEDYEN

Hasan Can Kaya da, "Cem Yılmaz gösterisinde size gönderme yapmış, neler diyeceksiniz?” şeklindeki soruya, "Evet, çocuklar izletti. Kısa bir sakatlık geçirdim, oyuna benim yerime veteran komedyenler liginden Cem Yılmaz girmiş. İzledim ama olmamış tam. Meseleyi yanlış anlamış. Yapamamış yani ama yine de çabasını takdir ettim. Çalışmalarının devamını diliyorum. Son yılların en çok izlenen işlerini onun da izlemesini takdir ettim" yanıtını vermişti.

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ŞAKALAŞTIK BİTTİ!

Bir ödül törenine katılan komedyen, konuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Hasan Can Kaya, "Ben komedyen büyüklerimle ilgili gayet saygılı, sevgi dolu konuşuyorum. Yani zaten böyle güzel bir meslek herkes kendi kitlesiyle mutlu. Böyle futbol gibi, spor branşı gibi kapışılan bir alan değil yani kapışmanın gereği olan bir alan değil. Benim açımdan negatif bir durum yok. Yani bence tadında şakalaştık, bitti. Ben açıkçası öyle bakıyorum" dedi.