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Hasan Can Kaya'dan yeni Cem Yılmaz açıklaması

Güncelleme Tarihi:

#Hasan Can Kaya#Cem Yılmaz#Veteran
Hasan Can Kayadan yeni Cem Yılmaz açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2024 15:51

Cem Yılmaz ile meslektaşı Hasan Can Kaya arasında bir süre devam eden 'veteran komedyen' polemiğinin ardından Kaya'dan bir açıklama daha geldi. Kaya, "Şakalaştık, bitti" dedi.

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"CMXXIV" adlı gösterisiyle sahnelere dönen Cem Yılmaz, şovu sırasında bazı seyircilerinin Gebze’den geldiklerini söylemesi üzerine Hasan Can Kaya'ya laf atmış, "Hasan Can Kaya'nın gösterileri ertelendi" dedikten sonra Hasan Can Kaya'nın taklidini yapmıştı.

Hasan Can Kayadan yeni Cem Yılmaz açıklaması

VETERAN KOMEDYEN

Hasan Can Kaya da, "Cem Yılmaz gösterisinde size gönderme yapmış, neler diyeceksiniz?” şeklindeki soruya, "Evet, çocuklar izletti. Kısa bir sakatlık geçirdim, oyuna benim yerime veteran komedyenler liginden Cem Yılmaz girmiş. İzledim ama olmamış tam. Meseleyi yanlış anlamış. Yapamamış yani ama yine de çabasını takdir ettim. Çalışmalarının devamını diliyorum. Son yılların en çok izlenen işlerini onun da izlemesini takdir ettim" yanıtını vermişti.

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Hasan Can Kayadan yeni Cem Yılmaz açıklaması

ŞAKALAŞTIK BİTTİ!

Bir ödül törenine katılan komedyen, konuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Hasan Can Kaya, "Ben komedyen büyüklerimle ilgili gayet saygılı, sevgi dolu konuşuyorum. Yani zaten böyle güzel bir meslek herkes kendi kitlesiyle mutlu. Böyle futbol gibi, spor branşı gibi kapışılan bir alan değil yani kapışmanın gereği olan bir alan değil. Benim açımdan negatif bir durum yok. Yani bence tadında şakalaştık, bitti. Ben açıkçası öyle bakıyorum" dedi.

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#Hasan Can Kaya#Cem Yılmaz#Veteran

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