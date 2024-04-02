Güven Hokna: Hazar kusursuz çok beğeniyorum

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Dizideki ‘Ağzımızın tadı bozulmasın’ repliği çok konuşulan usta sanatçı, rol arkadaşları Halil Ergün ve Bennu Yıldırımlar’la sürekli iletişim halinde olduklarını söyledi: “Halil ve Bennu ile hep görüşüyoruz. Biz gerçek bir aileydik. Ben hiç münakaşa ettiğimizi, birbirimize ters davrandığımızı asla görmedim bilmiyorum” diye konuştu.



KARAVAN OYUNCULUĞU VAR



Setlerde teknik donanım ilerledikçe maneviyatın kaybolduğunu belirten Güven Hokna sözlerini şöyle sürdürdü: “Ben karavanları pek sevmem. Kırsal alanda çalıştığımız zaman ihtiyaç dahilinde gerekli olan araçtır. Bazı oyuncular onu keyif için kullanır. Öyle oyuncular var ki partnerini karavanına sokmuyor. Sonra kaprisler başlıyor. Benim böyle kaprislerim yok. Bazen parasız işler de yapmışımdır. Karavan oyunculuğu ve gerçek oyunculuk var. Karavan oyuncuları ağır basıyor.”

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O NE YAPACAĞINI BİLİR



Usta sanatçı genç oyunculardan en çok Hazar Ergüçlü’yü beğendiğini de açıkladı. Hokna, Kanal D’de yayınlanan “İnci Taneleri” dizisinde canlandırdığı Dilber karakteriyle çok konuşulan Ergüçlü’ye övgüler yağdırdı: “Hazar Ergüçlü’ye ne yapacağını söylemenize gerek yok, o ne oynayacağını bilir. Hiç kusursuz, çok beğeniyorum.”