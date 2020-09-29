Güllü kimdir, kaç yaşında? İşte şarkıcı Güllü’nün kilolu hali

Türk fantezi müziği ses sanatçısı Güllü ya da gerçek adıyla Gül Tut, 15 Ekim 1973 tarihinde dünyaya geldi. Zor bir çocukluk geçiren ve küçük yaşlarda gece kulüplerinde şarkı söyleyerekkariyerine başlayan Güllü, 1988'de henüz 15 yaşındayken, düğün salonlarında şarkı söyleyerek sahneye çıktı. Yaşından dolayı gazinocuların kendisine iş vermeye cesaret edememesi yüzünden, okuluna dönmek zorunda kaldı. Ancak ailesinin maddi durumundan dolayı bir süre sonra okulu bırakıp şarkıcılığa devam etti.



«Kasımpaşalı Güllü» adını kullanarak ve söylediği Roman havalarıyla 1990'larda ün kazanmış, yaptığı albümlerle ve özel hayatıyla gündeme gelmiştir Evlendikten sonra sahnelere bir süre ara verdi. İki çocuğu olan sanatçı 2000’de boşanıp sahnelere yeniden döndü.

Kasımpaşalıyım, Gülüm Var, Oyuncak gibi, Değmezmiş Sana, Balıkesir Bandırma, Benim Vicdanım Rahat gibi hit olmuş parçaları vardır.