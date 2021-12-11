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Güllü kimdir, kaç yaşında? İşte şarkıcı Güllü'nün hayatıyla ilgili bilgiler

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Güllü kimdir, kaç yaşında İşte şarkıcı Güllünün hayatıyla ilgili bilgiler

Söylediği roman havalarıyla 1990'larda adını duyuran Güllü, gerek kariyeri gerekse konuk olduğu programlarla gündeme geliyor. Mide ameliyatı olup zayıflayan Güllü'nün değişimi çok konuşulmuştu. Peki, Güllü kimdir, kaç yaşında? İşte şarkıcı Güllü'nün hayatıyla ilgili bilgiler

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Türk fantezi müziği ses sanatçısı Güllü ya da gerçek adıyla Gül Tut, 15 Ekim 1973 tarihinde dünyaya geldi. Zor bir çocukluk geçirdi ve küçük yaşlarda gece kulüplerinde şarkı söyleyerek kariyerine başladı. 1988'de henüz 15 yaşındayken, düğün salonlarında şarkı söyleyerek sahneye çıktı. Ailesinin maddi durumundan dolayı bir süre sonra okulu bırakıp şarkıcılığa devam etti.

Roman havalarıyla 1990'larda ün kazanmış, yaptığı albümlerle ve özel hayatıyla gündeme gelmiştir. Evlendikten sonra sahnelere bir süre ara verdi. İki çocuğu olan sanatçı 2000’de boşanıp sahnelere yeniden döndü.

Kasımpaşalıyım, Gülüm Var, Oyuncak gibi, Değmezmiş Sana, Balıkesir Bandırma, Benim Vicdanım Rahat gibi hit olmuş parçaları vardır.

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