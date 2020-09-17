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Haber Giriş: 17.09.2020 - 14:58 | Son Güncelleme:

Gülen Gözler ne zaman, nerede çekildi? İşte Güzel Gözler filmi oyuncuları

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Gülen Gözler ne zaman, nerede çekildi? İşte Güzel Gözler filmi oyuncuları
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Gülen Gözler filmi bu akşam yeniden izleyici karşısına çıkıyor. Yönetmenliğini Ertem Eğilmez’in yaptığı dizide Yaşar Usta karakterine usta oyuncu Münir Özkul, Nezaket karakterine ise bir diğer usta oyuncu Adile Naşit hayat veriyor. İşte Gülen Gözler filmi oyuncuları ve konusu

Gülen Gözler filmi oyuncuları ve konusu araştırılıyor. Türk sinemasının sevilen filmi bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak. Gülen Gözler filminin oyuncuları arasında Adile Naşit, Münir Özkul, Müjde Ar, Şener Şen, Ayşen Gruda, Şevket Altuğ, Halit Akçatepe gibi isimler bulunuyor.

GÜLEN GÖZLER FİLMİ NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Gülen Gözler filmi, İstanbul’un Yeşilköy ilçesinde çekilmiştir. Film 1977 yılında yayınlanmıştır.

GÜLEN GÖZLER FİLMİ OYUNCULARI

Filmin oyuncuları arasında Adile Naşit, Münir Özkul, Müjde Ar, Şener Şen, Ayşen Gruda, Şevket Altuğ, Halit Akçatepe gibi isimler bulunuyor.

Gülen Gözler ne zaman, nerede çekildi İşte Güzel Gözler filmi oyuncuları

GÜLEN GÖZLER FİLMİ KONUSU

Karısı Nezaket ve beş yetişkin kızı ile İstanbul'da yaşayan Yaşar Usta, kalabalık ailesinin geçimini kıt kanaat sağlamaktadır. Cimriliği ve hilekarlığı ile zengin olmuş eski arkadaşı Yunus'un inşaatları için doğramacılık yapmaktadır. Yaşar Usta, Büyük kızı Fikret'e âşık olan pilot Vecihi sürekli olarak kapısını aşındırsa da kızını vermemekte direnir. Hikmet ise marangozhane çıraklarının gözdesidir. En düşkün olduğu kızı İsmet, Yunus'un oğlu Temel ile evlenir; fakat Temel, babası tarafından evlatlıktan reddedilir. Annesi Nezaket'in gözdesi olan Nedret ise ablası gibi sevdiği gençle evlenmek ister; ama sevgilisi henüz üniversite öğrencisidir. Yaşar Usta'nın evliliğe karşı çıkmasını engellemek için bu genci ona zengin bir mühendis olarak tanıtırlar.

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