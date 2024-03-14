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Güle güle Çiçek Arif!

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#Arif Keskiner#Çiçek Arif#Kadir İnanır
Güle güle Çiçek Arif
Oluşturulma Tarihi: Mart 14, 2024 16:21

Yapımcı ve yazar Arif Keskiner, Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda düzenlenen veda töreninin ardından Teşvikiye Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrası Demirciköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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“Kapıcılar Kralı”, “Köşeyi Dönen Adam”, “Piano Piano Bacaksız”, “Maden”, “Selvi Boylum Al Yazmalım”, “Sensiz Yasayamam” ve “Namus Borcu” filmlerinin yapımcısı, Çiçek Bar’ın sahibi Arif Keskiner, 86 yaşında hayatını kaybetti.

Güle güle Çiçek Arif

Sevenleri tarafından “Çiçek Arif” diye bilinen Arif Keskiner için  Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda veda töreni düzenlendi. Tören, Keskiner’in yapımcılığını üstlendiği filmlerin kısa bir barkovizyon gösterimiyle başladı. Halil Ergün, Nur Sürer, Menderes Samancılar, Orhan Aydın, Levent Özdelik, Mazlum Çimen, Mustafa Alabora gibi isimler Keskiner’e son vedasını etmek için salondaki yerini aldı. Arif Keskiner’in meslek hayatında önemli bir yer edinen yakın dostları sahneye çıkarak Keskiner’i anlattı.
Güle güle Çiçek Arif

TEŞVİKİYE’DEN UĞURLANDI

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Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda düzenlenen veda töreninin ardından Arif Keskiner’in naaşı Teşvikiye Camii’ne getirildi. Ünlü yapımcının sevenleri, tabuta kırmızı karanfiller bıraktı. Cenazeye Kadir İnanır, Kerem Alışık, Zafer Algöz, Kubat, Timur Savcı, Talat Bulut, Cahit Berkay, Hüseyin Avni Danyal, İzzet Öz, Bedri Baykam başta olmak üzere sinema dünyasından çok sayıda isim katıldı. Arif Keskiner’in kardeşi Hayrettin Keskiner, taziyeleri kabul etti.

Dostuna veda etti

Kadir İnanır, Türk sinema tarihinin unutulmaz filmleri arasında yer alan ‘Selvi Boylum Al Yazmalım’ın yapımcısı Arif Keskiner’e veda etmek için cenazede hazır bulundu.

Güle güle Çiçek Arif

Filmde Türkan Şoray ile birlikte başrolü paylaşan Kadir İnanır, cenaze boyunca tabutun başında ayrılmadı. Konuşmak istemeyen İnanır’ın yaşadığı acı yüzüne yansıdı. Cenazeye Türkan Şoray katılmadı. Arif Keskiner’in cenazesi öğlen namazına müteakip Teşvikiye Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Demirciköy Mezarlığı’na defnedildi.

 

 

 

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#Arif Keskiner#Çiçek Arif#Kadir İnanır

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