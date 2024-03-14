Güle güle Çiçek Arif!

Güncelleme Tarihi:
“Kapıcılar Kralı”, “Köşeyi Dönen Adam”, “Piano Piano Bacaksız”, “Maden”, “Selvi Boylum Al Yazmalım”, “Sensiz Yasayamam” ve “Namus Borcu” filmlerinin yapımcısı, Çiçek Bar’ın sahibi Arif Keskiner, 86 yaşında hayatını kaybetti.
Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda düzenlenen veda töreninin ardından Arif Keskiner’in naaşı Teşvikiye Camii’ne getirildi. Ünlü yapımcının sevenleri, tabuta kırmızı karanfiller bıraktı. Cenazeye Kadir İnanır, Kerem Alışık, Zafer Algöz, Kubat, Timur Savcı, Talat Bulut, Cahit Berkay, Hüseyin Avni Danyal, İzzet Öz, Bedri Baykam başta olmak üzere sinema dünyasından çok sayıda isim katıldı. Arif Keskiner’in kardeşi Hayrettin Keskiner, taziyeleri kabul etti.
Dostuna veda etti
Kadir İnanır, Türk sinema tarihinin unutulmaz filmleri arasında yer alan ‘Selvi Boylum Al Yazmalım’ın yapımcısı Arif Keskiner’e veda etmek için cenazede hazır bulundu.