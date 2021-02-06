Gülden Karaböcek kimdir? İşte ablası Neşe Karaböcek ile küslüğünün sebebi

Arabesk ve fantezi müziğin ilk isimlerinden olup müzik kariyeri boyunca pek çok tarzı denemiş ancak asıl ününü fantezi şeklinde tanımlanan kendine özgü arabesk şarkılarından kazanmıştır. Orijinal adı Saniye Gülden Göktürk olan sanatçı, ilk ve orta öğrenimini Ankara'da tamamladıktan sonra, Ankara Radyosu'nda Yaşar Aydaş'tan şan, nota ve solfej eğitimi aldı. Ankara'dan ailesi ile birlikte İstanbul'a gelerek ilk plağını 14-15 yaşlarında Pathé adlı firma hesabına doldurdu:

"Yazılanlar Gelir Başa & Garip Kaldım" 45'liği. Bu plakta Karaböcek'e ünlü sanatçı Orhan Gencebay bağlamasıyla eşlik etti. İlk iki plağını Gülden Göktürk adıyla çıkartan sanatçı, yaşadığı aile içi gerilim sebebiyle dönemin ünlü starı ablası Neşe Karaböcek'in takma soyadını 1972 yılında mahkeme kanalı ile alarak resmileştirdi.

70'li yıllarda Anadolu Pop Folk olarak adlandırılan türküler seslendiren Gülden Karaböcek, o dönem ayrıca "Yaralı Kalp", "Anca Beraber Kanca Beraber", "Taka Taka", "Dur Bırakma Beni" gibi aranjmanları başarıyla seslendirdi. "Non Ce N'est Pas Fini" nin Türkçe sözlüsü Dur Bırakma Beni[2] adlı şarkıda Gülden Karaböcek'e vokalde Nilüfer ve Füsun Önal eşlik eder. Gülden Karaböcek, o dönem Onno Tunç, Norayr Demirci, Esin Engin, Süheyl Denizci Orkestrası gibi başarılı müzisyenlerle birlikte çalıştı.



Gülden Karaböcek, 70'li yılların ilk yarısında Aşık Veysel, Aşık Mahzuni Şerif, Neşet Ertaş, Aşık Nesimi Çimen, Aşık Mevlüt İhsani gibi ozanların eserlerini başarıyla seslendirir. Arif Sağ, Selahattin Bölük, Yücel Paşmakçı, Bedir Çağlayan gibi Türk Halk Müziği'nin duayenleriye çalışan Gülden Karaböcek bu dönemde Aşık Veysel'den "Derdimi Dökersem Derin Dereye", Aşık Mahzuni Şerif'ten "Mehmet Emmi", "Dumanlı Dumanlı", "Nem Kaldı", "Dokunma Keyfine Yalan Dünyanın", "İşte Gidiyorum Çeşm-i Siyahım ve "Yalancısın", Sabahattin Ali'den "Aldırma Gönül", Ali Ercan'dan "Adaletin Bu mu Dünya", Neşet Ertaş'tan "Gönül Dağı" ve "Sarmaşık Güllere Dolandım", Aşık Mevlüt İhsani'den "Oy Beni Beni" ve "Oy Bende Yare Bende", Selahattin Bölük'ten "Gel Bari Bari", Pir Sultan Abdal'dan "Dostum Dostum", Aşık Ali İzzet Özkan'dan "Şu Sazıma Bir Düzen Ver" gibi eserleri seslendirdi.



GÜLDEN KARABÖCEK VE NEŞE KARABÖCEK NEDEN KÜS?



Plakçı Atilla Alpsakarya ve Neşe Karaböcek 1964'te evlendi. Bir oğulları oldu. 1974'te boşandılar.. Atilla Alpsakarya aynı yıl Neşe Karaböcek'in kız kardeşi Gülden Karaböcek ile evlendi. Çift 9 yıllık evliliklerini 1983'te sonlandırdı. Neşe Karaböcek eski eşiyle evlenen kız kardeşini affetmedi.