Gökçe Bahadır: Kendime özel zaman ayırırım

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Oyuncu, festival direktörü Selim Evci’nin sorularını Akbank Sanat’ta cevapladı.

Oyuncu, genç meslektaşlarına kariyerlerine dair öğütler verdi:

“Günün belli bir saatini kendinize özel zaman olarak ayırmalısınız. Bunu yaptığınız takdirde role ve oyuna çok daha kolay alışıyorsunuz. Çekimlerden önce görsel olarak canlandıracağınız karakteri her yönüyle özümsemeniz gerekecek. 20 yıllık oyunculuk kariyerim boyunca kendime özgü bir düzen oluşturarak ilerledim.”

20. Akbank Kısa Film Festivali, 4 Nisan’a kadar Akbank Sanat’ta, Moda Sahnesi’nde ve çevrimiçi gösterimlerle devam edecek.