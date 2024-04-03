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Gökçe Bahadır: Kendime özel zaman ayırırım

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#Gökçe Bahadır#Selim Evci#Moda Sahnesi
Gökçe Bahadır: Kendime özel zaman ayırırım
Oluşturulma Tarihi: Nisan 03, 2024 08:54

Gökçe Bahadır önceki gün jürisinde yer aldığı Akbank Kısa Film Festivali’nin özel bir söyleşisine katıldı.

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Oyuncu, festival direktörü Selim Evci’nin sorularını Akbank Sanat’ta cevapladı.

Oyuncu, genç meslektaşlarına kariyerlerine dair öğütler verdi:

“Günün belli bir saatini kendinize özel zaman olarak ayırmalısınız. Bunu yaptığınız takdirde role ve oyuna çok daha kolay alışıyorsunuz. Çekimlerden önce görsel olarak canlandıracağınız karakteri her yönüyle özümsemeniz gerekecek. 20 yıllık oyunculuk kariyerim boyunca kendime özgü bir düzen oluşturarak ilerledim.”

Gökçe Bahadır: Kendime özel zaman ayırırım

20. Akbank Kısa Film Festivali, 4 Nisan’a kadar Akbank Sanat’ta, Moda Sahnesi’nde ve çevrimiçi gösterimlerle devam edecek.

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#Gökçe Bahadır#Selim Evci#Moda Sahnesi

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