Gelinim Mutfakta Sümeyye Demir ve kayınvalidesi İnci Demir kimdir? Gelinim Mutfakta yeni yarışmacıları hakkında merak edilenler

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Gelinim Mutfakta hafta içi her gün yarışmacıları ve yemekleriyle gündemi belirlemeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta elenen yarışmacıların yerine katılan yeni isimler Sümeyye Demir ve kayınvalidesi İnci Demir, ilk günden yarışmanın takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. Gelinim Mutfakta Sümeyye Demir ve kayınvalidesi İnci Demir kimdir? İşte, Gelinim Mutfakta yeni yarışmacıları hakkında merak edilenler…

GELİNİM MUTFAKTA SÜMEYYE DEMİR KİMDİR?

Gelinim Mutfakta Sümeyye, 26 yaşında ve aslen Erzurumlu. 2 yıllık evli olan Sümeyye’nin bir oğlu var. Sümeyye Demir ev hanımı ve Gebze Darıca’da yaşıyor. “Bu bilezikleri almadan buradan gitmeyeceğim” diyen Gelinim Mutfakta Sümeyye, mutfakta ve yarışmada iddiasını ilk bölümden ortaya koyarak dikkat çekmeyi başardı. Maddi durumları olmadığı için düğün yapamadıklarını ve çocuğunun yatağı olmadığı anlatan Sümeyye'nin bu açıklamaları stüdyoda üzüntülü anların yaşanmasına neden oldu.

GELİNİM MUTFAKTA İNCİ DEMİR KİMDİR?

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Gelininin lezzetli yemekleriyle İddialı olduğunu belirten kayınvalide İnci Demir, 47 yaşında ve aslen Amasyalı. Kocaeli Darıca'da geliniyle yakın yerlerde yaşayan İnci Hanım emekli ve 34 yıllık evli, iki çocuğu, bir torunu var.