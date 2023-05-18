Gelinim Mutfakta ’da pes dedirten anlar…

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Merve Tekin, Tuğba Erurul, Miyase Türkel ve Ezgi Ediz isimli dört gelinin altın mücadelesi verdiği haftada yapılan bu hata herkese pes dedirtti. Nursel Ergin’in tadım yaptığı sırada tabaktan çıkan cisim başta sunucu olmak üzere herkesi şoka uğrattı.

Eleme gününde böyle bir hatanın nasıl meydana geldiği ise büyük bir merak konusu oldu. Hafta birincisi gelinin 7 altın bilezik kazandığı, bir gelinin de yarışmaya veda ettiği haftanın finalini bölümünde yaşanan bu olay tüm dengeleri alt üst etti.

Gelinim Mutfakta haftanın finali bölümü ile 19 Mayıs Cuma günü saat 13.00’de Kanal D’de…

