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Gelinim Mutfakta ’da pes dedirten anlar…

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#Gelinim Mutfakta#Kanal D#Merve Tekin
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 18, 2023 15:51

Kanal D’nin, hafta içi her gün yeni bölümleri ile ekran gelen fenomen yarışma programı Gelinim Mutfakta ‘da şok edici bir olay yaşandı. Haftanın finali bölümünde yarışmacılardan birinin tabağından çıkan yabancı cisim yarışmanın seyrini değiştirdi. 

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Merve Tekin, Tuğba Erurul, Miyase Türkel ve Ezgi Ediz isimli dört gelinin altın mücadelesi verdiği haftada yapılan bu hata herkese pes dedirtti. Nursel Ergin’in tadım yaptığı sırada tabaktan çıkan cisim başta sunucu olmak üzere herkesi şoka uğrattı.

 Eleme gününde böyle bir hatanın nasıl meydana geldiği ise büyük bir merak konusu oldu. Hafta birincisi gelinin 7 altın bilezik kazandığı, bir gelinin de yarışmaya veda ettiği haftanın finalini bölümünde yaşanan bu olay tüm dengeleri alt üst etti.

 Gelinim Mutfakta haftanın finali bölümü ile 19 Mayıs Cuma günü saat 13.00’de Kanal D’de…

Gelinim Mutfakta ’da pes dedirten anlar…


 

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#Gelinim Mutfakta#Kanal D#Merve Tekin

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