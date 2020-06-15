Gardırop Savaşları Aycan Demirci kimdir, kaç yaşında?

Aycan Demirci, 1996 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Gardırop Savaşları yarışmasının birinci ve ikinci sezonunda yer alan isimlerden biri olan Aycan Demirci diğer isimlerle yaşadığı polemiklerle dikkatleri üzerine çekmişti. Alışveriş için ayda 13 bin lira harcadığı dönemler olduğunu belirten Aycan Demirci’nin bu açıklaması herkesi çok şaşırtmıştı. Aycan Demirci son olarak Tv8 ekranlarında yayınlanan; sunuculuğunu Adem Kılıçcı, Dilara Gönder ve Bilgehan Demir'in üstlendiği; yarışmacı kadrosunda Bülent Çetinaslan, Fulya Keskin, Şenol İpek, Aycan Demirci, Ateş Fatih Uçan, Çılgın Sedat, Sahra Işık, Berna Canbeldek, Sami Levi, Asena, Baki Mercimek, Ayşıl Özaslan, Ramazan Kalyoncu ve Doğuş'un yer aldığı Boxun Yıldızları programında yer almıştı.