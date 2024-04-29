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Fury filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?

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#Fury#Fury Filmi Konusu#Fury Filmi Oyuncuları
Fury filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman çekildi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 29, 2024 17:31

Başrollerini Brad Pitt, Shia LaBeouf, Logan Lerman, Michael Peña ve Jon Bernthal’ın paylaştığı Fury filmi 29 Nisan Pazartesi günü Beyaz Tv’de ekranlara geliyor. Film, II. Dünya Savaşı'nın Avrupa sahnesinin son haftalarında Nazi Almanyası'nda savaşan ABD tank ekiplerini tasvir ediyor. Film, 2. Dünya Savaşı döneminde geçiyor. Peki, Fury filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

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29 Nisan Pazartesi günü Beyaz Tv ekranlarında yayınlanan Fury filmi konusu ve oyuncuları ile ekran karşısındaki izleyicilerin dikkatini çekiyor. David Ayer tarafından yazılan ve yönetilen Fury filmin başrollerini Brad Pitt, Shia LaBeouf, Logan Lerman, Michael Peña ve Jon Bernthal paylaşılıyor.

FURY FİLMİ KONUSU NEDİR?

Fury, 1945 yılının Nisan ayında, İkinci Dünya Savaşı'nın son günlerinde geçiyor ve Komutan Wardaddy, topçu Boyd Swan, yükleyici Grady Travis, şoför Trini Garcia ve yardımcı şoför Norman'dan oluşan müfrezenin, 300 düşman askeriyle karşılaştığı ve tüm imkansızlıklarla savaşmak zorunda kaldığı 24 saati konu alıyor. Beş askerden oluşan küçük ekip, zırhlı tanklarıyla, Almanya'da savaşın ortasında kalır ve bu ekip bölgede kalan son Amerikan ordusu askerlerinden oluşur. Birlik az sayıda askerden oluşmasının yanı sıra cephane anlamında da bir hayli zor durumdadır. Gruba komuta eden Çavuş Wardaddy'nin Avrupa'nın tamamını yıkıma uğratan bu savaştaki son görevi, askerlerini Nazi birliklerinin kuşatması altında olan bu bölgeden sağ salim çıkarabilmektir.

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FURY FİLMİ NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?

Prodüksiyon Eylül 2013'ün başlarında İngiltere'de Hertfordshire'da başladı ve ardından 30 Eylül 2013'te Oxfordshire'da ana çekimler yapıldı. Çekimler bir buçuk ay boyunca Oxford şehrinin de dahil olduğu farklı yerlerde devam etti ve 13 Kasım'da sona erdi. Fury 17 Ekim 2014'te gösterime girdi, olumlu eleştiriler aldı ve dünya çapında 211 milyon dolar hasılat elde etti.

FURY FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Brad Pitt - ABD Kara Kuvvetleri Kd. Bçvş. Don "Wardaddy" Collier

Shia LaBeouf - T/5 Boyd "Bible" Swan

Logan Lerman - Er Norman "Machine" Ellison

Michael Peña - Onbaşı Trini "Gordo" Garcia

Jon Bernthal - Erbaş Grady "Coon-Ass" Travis

Jason Isaacs - "Old Man" Waggoner

Scott Eastwood - Çavuş Miles

Xavier Samuel - Teğmen Parker

Brad William Henke - Ast.Kd.Bçvş. Davis

Anamaria Marinca - Irma

Alicia von Rittberg - Emma

Kevin Vance - Ast.Kd.Bçvş. Peterson

 

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