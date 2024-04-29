Fury filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?

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29 Nisan Pazartesi günü Beyaz Tv ekranlarında yayınlanan Fury filmi konusu ve oyuncuları ile ekran karşısındaki izleyicilerin dikkatini çekiyor. David Ayer tarafından yazılan ve yönetilen Fury filmin başrollerini Brad Pitt, Shia LaBeouf, Logan Lerman, Michael Peña ve Jon Bernthal paylaşılıyor.
Fury, 1945 yılının Nisan ayında, İkinci Dünya Savaşı'nın son günlerinde geçiyor ve Komutan Wardaddy, topçu Boyd Swan, yükleyici Grady Travis, şoför Trini Garcia ve yardımcı şoför Norman'dan oluşan müfrezenin, 300 düşman askeriyle karşılaştığı ve tüm imkansızlıklarla savaşmak zorunda kaldığı 24 saati konu alıyor. Beş askerden oluşan küçük ekip, zırhlı tanklarıyla, Almanya'da savaşın ortasında kalır ve bu ekip bölgede kalan son Amerikan ordusu askerlerinden oluşur. Birlik az sayıda askerden oluşmasının yanı sıra cephane anlamında da bir hayli zor durumdadır. Gruba komuta eden Çavuş Wardaddy'nin Avrupa'nın tamamını yıkıma uğratan bu savaştaki son görevi, askerlerini Nazi birliklerinin kuşatması altında olan bu bölgeden sağ salim çıkarabilmektir.
Prodüksiyon Eylül 2013'ün başlarında İngiltere'de Hertfordshire'da başladı ve ardından 30 Eylül 2013'te Oxfordshire'da ana çekimler yapıldı. Çekimler bir buçuk ay boyunca Oxford şehrinin de dahil olduğu farklı yerlerde devam etti ve 13 Kasım'da sona erdi. Fury 17 Ekim 2014'te gösterime girdi, olumlu eleştiriler aldı ve dünya çapında 211 milyon dolar hasılat elde etti.
Brad Pitt - ABD Kara Kuvvetleri Kd. Bçvş. Don "Wardaddy" Collier
Shia LaBeouf - T/5 Boyd "Bible" Swan
Logan Lerman - Er Norman "Machine" Ellison
Michael Peña - Onbaşı Trini "Gordo" Garcia
Jon Bernthal - Erbaş Grady "Coon-Ass" Travis
Jason Isaacs - "Old Man" Waggoner
Scott Eastwood - Çavuş Miles
Xavier Samuel - Teğmen Parker
Brad William Henke - Ast.Kd.Bçvş. Davis
Anamaria Marinca - Irma
Alicia von Rittberg - Emma
Kevin Vance - Ast.Kd.Bçvş. Peterson