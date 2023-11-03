Furkan Göksel: Arka Sokaklar’ın içinde doğdum

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◊ Kanal D’nin fenomen dizisi “Arka Sokaklar”da 18 sezondur devam ediyorsunuz. Neler söylemek istersiniz?

- Öncelikle bir nazar boncuğu koyarak başlayalım. Neredeyse içine doğduğum bir ekiple, aynı istikrarla, hiç sıkılmadan, her bölüm yeni aksiyonlarla ilk günkü heyecanla çalışmaktan ve bu ekibin bir parçası olmaktan çok mutluyum.

◊ Çocukluğunuzdan bu yana oyunculuk yapıyorsunuz. Bunun hayatınızdaki artıları ve eksileri neler?

- Ben aslında 3 yaşından beri reklam ve kataloglarda yer alıyorum. 12 yaşında “Arka Sokaklar”a başladım ve bugünlere kadar geldik. Aslında artıları ve eksilerine çok fazla aşinayım. Hayatıma olan artısı saymakla bitmez ama eksisinden bahsetmek gerekirse özel hayat kavramının kalmaması bir noktadan sonra rahatsız edici oluyor.

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METİN KÖTÜ YOLLARA DÜŞTÜ AMA SONUNDA TEMİZLENDİ

◊ Dizide ‘Metin’ karakterine hayat veriyorsunuz. Metin zor bir dönem geçiriyor, bu sahnelerin çekimi performans olarak da zor oluyordur. Neler hissediyorsunuz çekerken?

- Evet, Metin biraz kötü yollara düştü ama sonunda temizlenebildi. Karakterle empati kurmaya çalışıyorsunuz, düştüğü durumu düşünüyorsunuz, “İleride kendi çocuğum olsa, o bu duruma düşse ne yapardım?” diye düşünüyorsunuz... Performans olarak zor ve kondisyon gerektiren sahnelerdi, sonuçta her gün rastladığımız bir durum değil. Özgür (Ozan) Abi’yle yıllardır birlikte oynamanın vermiş olduğu uyum da bu sahneleri bizim için kolaylaştırdı.

◊ En zorlandığınız sahne hangisi oldu?

- Hüsnü’nün beni metruk binaya götürüp orada onunla yüzleştiğim, beni kelepçelediği sahne. Düşünün sahne içinde dört-beş farklı ruh haline bürünüyorsunuz. Yasaklı madde yoksunluk krizindesiniz ve ben kapalı alandan korkarım, sahne sonunda kelepçeyle bağlanıyorum! Bu en zorlandığım sahneydi.

ÖZGÜR ABİM BAŞ TACISIN

◊ Siz “Arka Sokaklar”da en çok hangi karakteri seviyorsunuz?

- Babam diye demeyeceğim ama gerçekten Hüsnü. Onun babacanlığı, gerektiğinde komik, gerektiğinde sert olabilmesi. Ailesine düşkünlüğü... Özgür Abim baş tacısın!

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◊ “Arka Sokaklar”la birlikte hayatınızdaki en büyük değişim ne oldu?

- Çocukluğumdan beri işin içinde olduğum için hep bana hayat böyleymiş gibi geliyor zaten. O nedenle hayatımı hep istediğim gibi yaşadım, hiçbir şeyi değiştirmeden.

SEYİRCİMİZ İYİ Kİ VAR

◊ Buradan “Arka Sokaklar” izleyicilerine neler söylemek istersiniz?

- 18 sezondur hiçbir zaman bizleri yalnız bırakmadılar ve biz de onlar için ilk günkü heyecanımızla yolumuza devam ediyoruz. Tüm seyircilerimize buradan kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. İyi ki varsınız.

KEYİFLİ VE SEMPATİK BİRİYİM

◊ Set dışında Furkan nasıl biri? Boş zamanlarınızda neler yapıyorsunuz?

- Arkadaşlarıyla vakit geçirmeyi seven, yeri geldiğinde sakin yeri geldiğinde eğlencenin dibine vurabilen, keyifli, sempatik biri olduğumu düşünüyorum. (Gülüyor) Gezmeyi çok sevdiğim için her fırsatta bir yerlere gitmeye çalışıyorum. Kitap okuma alışkanlığım hiç yok bu sıralar, onu alışkanlık edinmeye çalışıyorum.