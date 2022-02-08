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Fulden Uras kimdir, nereli, kaç yaşında ve hastalığı nedir?

#Fulden Uras#Fulden Uras Kimdir#Fulden Uras Nereli
Fulden Uras kimdir, nereli, kaç yaşında ve hastalığı nedir

Kariyeri boyunca pek çok film ve dizide yer alan, müziğe de gönül veren Fulden Uras, tedavi sürecinde çektiği acı nedeniyle sosyal medyadan destek istemişti. Daha önce bağırsak kanserini atlatan Fulden Uras, bu kez meme kanseri ile mücadele ediyor. Peki, Fulden Uras kimdir? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

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Yakalandığı amansız hastalık nedeniyle hastaneye kaldırılan Fulden Uras, kariyeri ile merak ediliyor. Kariyeri boyunca pek çok yapımda yer alan ve birçok albüme imza atan Fulden Uras, bir dönem bağırsak kanserine yakalanmış ve tedavi görmüştü. Bir süre sonra meme kanserine yakalanan Fulden Uras, yeniden tedaviye başladığını duyurmuştu. Peki, Fulden Uras kimdir ve nereli? İşte, o isim ve hastalığı hakkında detaylı bilgiler

FULDEN URAS KİMDİR?

Fulden Uras, 1968 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Erkekçe Dergisi'ne verdiği cesur pozlarla meşhur oldu. 1986'da Ah Bu Kadınlar (Cavit Yörüklü)'ın başrolünde ilk kez kamera karşısına geçti. Sezer İnanoğlu ve Vatan Şaşmaz ile uzun süreli birliktelikler yaşadı. 1991'de “assolist” olarak sahneye çıktı ve 1995'te ilk albümü Belliydi Zaten'i çıkardı. Bağırsak kanserine yakalandı; uzun süre tedavi gördü. Altı sinema filminde rol aldı.

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FULDEN URAS'IN HASTALIĞI NEDİR?

Meme Kanseri nedeniyle tedavi gören Fulden Uras, sağlık durumunu da Instagram'da yayınladığı video ile takipçileri ile paylaştı.

"Herkese merhaba, ben yarım saat sonra ameliyata gireceğim. Yine eski problem maalesef nüksetti ama bu sefer çok acılı geldi. Normalde yarın ameliyat olmayı bekliyordum.Sokağa çıkma yasağı bitsin diye... Biz gerekli izinlerimizi aldık. Hocamız da hastaneyi ayarladı. Şuan tüm testlerim yapıldı. ameliyata gireceğim, Allah'ın izni ile sağlıkla çıkacağım. Çok mesaj atmışsınız. Hiçbirine dönemiyorum. Gerçekten çok çok ağrım var. Görüşmek üzere inşallah ameliyattan sonra. Bugün biraz zor geçebilir... Kardeşlerim bilgi verecektir size... Beni düşündüğünüz için, dualarınızda olduğum için çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Benim de bayram kıyafetim bu bayram böyle oldu... "

Fulden Uras’ın erkek arkadaşı Burak Buluç, ameliyat sonrası açıklama yaptı. Uras’ın sağlık durumunun iyi olduğunu ifade eden Buluç, “Göğsündeki rahatsızlık nedeniyle ameliyata alındı. Daha önce de 17 kez aynı ameliyatı olmuştu. Patolojionuçları hep temiz çıkıyor ama hastalık tekrarlıyor. 1 sene sonra yine tekrarladı. Şu an kendisi iyi. Göğsün içi boşaltıldı, drenaj takıldı (Göğüs tüpü). Doktor bey bir ameliyat daha yapıp tamamen göğsün içini boşaltacağını söyledi, Fulden hanım gerekirse bütün göğsümü alsın da yeterki bu acıdan kurtulayım diyor. Daha sonra göğüs için gerekli estetik hamleler yapılır” diye konuştu.  

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FULDEN URAS ALBÜMLERİ

  • Belliydi Zaten (1995)
  • Bensiz Olsun (2000)
  • Cici (2004)
  • Nelere Dayandı Bu Yürek (2006)
  • On (2009)

FULDEN URAS FİLMLERİ

YılFilmRolNotlar
2000ÇemberYıldız 
1993Ana YüreğiGülTelevizyon dizisi
1992YalnızızMeralTelevizyon dizisi
1991Dağ Çiçeği Sinema Filmi
1991Umutsuz YollarSevgiSinema Filmi
1990Kan Su Gibi Akacak / Bende Silah Konuşur Sinema Filmi
1990Kanımdaki ŞeytanSemaSinema Filmi
1990Mağrurlar/Yaralı KalpFundaSinema Filmi
1990YalıŞerminSinema Filmi
1990YalnızlarNazlıTelevizyon dizisi
1990Üç ArkadaşKonuk OyuncuSinema Filmi
1989İlk Aşk Televizyon Dizisi
1989Kilyos CinayetiKumsaldaki KadınTelevizyon dizisi
1988Canım Sinema filmi
1988Gemileri Yakmak Televizyon dizisi
1988Kara ZindanAyşeSinema Filmi
1988Kırmızı Fistan Mor Kadife Sinema Filmi
1988Kızın Adı FatmaFatmaTelevizyon dizisi
1988Tek BaşınaFuldenSinema Filmi
1988Yaşarken ÖlmekHemşire ElmasTelevizyon Dizisi
1987Asılacak Adam Televizyon dizisi
1987Aşığım AşıkSunaSinema filmi
1987Benim için Ağlama Televizyon dizisi
1987BenimsinFulyaSinema Filmi
1987Gönülden GönüleNerminTelevizyon dizisi
1987Hafız Yusuf EfendiNerminSinema Filmi
1987OrtakFuldenTelevizyon Dizisi
1987Serbest Kürsü Hüsnü/Cici Kızlar Televizyon dizisi
1987Son Yüz Elli Metre Sinema filmi
1986Ölüm Avcısı Televizyon dizisi
1986Öldüren Dakikalar/DenizGülSinema filmi
1986Hatıram Olsun Sinema filmi
1986Ah Bu Kadınlar Sinema Filmi
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