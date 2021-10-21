Fındık İşi filmi konusu nedir, seslendiren oyuncuları kimler?

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Fındık İşi (The Nut Job), Peter Lepeniotis'in yönettiği (Lorne Cameron'da film yazarı) 2014 yılında 3D bilgisayar animasyonlu hırsız komedi filmidir. Stephen Lang, Maya Rudolph ve Sarah Gadon tarafından desteklenen rolleri ile Will Arnett, Brendan Fraser, Gabriel Iglesias, Jeff Dunham, Liam Neeson ve Katherine Heigl'in seslerini canlandırıyor. Film, Lepeniotis'in 2005 kısa animasyon filmi Surly Squirrel'e dayanıyor. Gulfstream Pictures, Redrover International ve ToonBox Entertainment tarafından üretilen Open Road Films tarafından 17 Ocak 2014'te Amerika'da yayımlandı. 42,8 milyon dolarlık bir bütçeyle, Güney Kore'de ortak üretilen en pahalı animasyon filmi. Film, Kuzey Amerika'da $ 64.900.000 $ toplam 120.9 milyon dolar hasılat elde etti.

FINDIK İŞİ (THE NUT JOB) FİLMİ KONUSU

Huysuz, bağımsız sincap Surly, parkından kovulmuştur ve şehirde yaşamak zorundadır. Şansına, kış için hazırlanırlarken, kendisinin ve park halkının hayatını kurtarabilecek bir şeye denk gelir .

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FINDIK İŞİ FİLMİ OYUNCULARI

Fındık İşi filmi seslendirmelerini Will Arnett, Brendan Fraser, Gabriel Iglesias, Jeff Dunham, Liam Neeson, Katherine Heigl gibi önemli oyuncular yapmaktadır.