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Film setinde kazayla görüntü yönetmenini öldürmüştü: Alec Baldwin'e kötü haber

Güncelleme Tarihi:

#Alec Baldwin#Rust#Halyna Hutchins
Film setinde kazayla görüntü yönetmenini öldürmüştü: Alec Baldwine kötü haber
Oluşturulma Tarihi: Ocak 20, 2024 10:15

Ünlü oyuncu Alec Baldwin'e kötü haber... Baldwin, 2021 yılında yapımcılığını ve başrolünü üstlendiği Rust filminin setinde, görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümü ve yönetmen Joel Souza'nın yaralanmasıyla sonuçlanan kazayla ilgili olarak ikinci kez kasıtsız adam öldürmeyle suçlandı.

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Baldwin geçen yıl da aynı suçlamayla yüzleşmiş ancak o dönemde dava düşmüştü. Yapılan incelemeler sonucunda ortaya yeni kanıtlar çıktı ve Alec Baldwin bir kez daha kasıtsız adam öldürme suçlamasıyla karşı karşıya kaldı.

Mahkeme dokümanlarına göre bu yeni kanıtlar arasında Baldwin'in o sahnenin çekimi sırasında kullandığı silahın değiştirilidği ifadesi yer alıyor.

Alec Baldwin eğer mahkeme sonunda suçlu bulunursa 18 aya kadar hapis cezası alabilir.

Görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in hayatını kaybetmesine, yönetmen Jouel Souza'nın da yaralanmasına neden olan olay 2021 yılında Rust filminin çekimlerinde yaşandı.

Film setinde kazayla görüntü yönetmenini öldürmüştü: Alec Baldwine kötü haber

 
Ünlü yıldız bir kez daha kasıtsız adam öldürme suçlamasıyla karşı karşıya. 

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ABD, New Mexico'da kurulan setteki bir sahnenin çekimi sırasında Alec Baldwin'in elindeki silah ateş aldı. Tam o sırada sahneyi görüntüleyen Hutchins olay yerinde hayatını kaybetti. Yönetmen Souza ise yaralandı.

Baldwin bu olayın ardından kasıtsız adam öldürmeyle suçlandı. Fakat sonra bu dava düştü. Yine de olay yasal olarak tamamen kapanmış değil. Çünkü Baldwin bir kez daha aynı suçlamayla kaşı karşıya kaldı.

Korkunç set kazasının ardından Baldwin söz konusu silahı kendisine yardımcı yönetmenin verdiğini ve "silah güvenli" dediğini söyledi ifadesinde. Oysa silahın içinde gerçek mermi olduğu acı olayın yaşanmasından sonra ortaya çıktı.

Yardımcı yönetmen ise kendisinin de silahın içinde gerçek mermi olduğunu bilmediğini ileri sürdü.

Alec Baldwin'in avukatları duruşma gününü beklediklerini açıkladı.

Film setinde kazayla görüntü yönetmenini öldürmüştü: Alec Baldwine kötü haber

Set kazasında görüntü yönetmeni Halyna Hutchins hayata veda etti. Başarılı bir görüntü yönetmeni olarak bilinen Hutchins, geride gözü yaşlı bir eş ve bir erkek çocuğu bıraktı. 

Film setinde kazayla görüntü yönetmenini öldürmüştü: Alec Baldwine kötü haber

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Yönetmen Joel Souza da set kazasında yaralanmıştı.

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#Alec Baldwin#Rust#Halyna Hutchins

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