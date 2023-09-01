×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Farah Zeynep Abdullah İtalya'da ödüle layık görüldü

Güncelleme Tarihi:

#Farah Zeynep Abdullah#Venedik Film Festivali#Premio Kinéo
Farah Zeynep Abdullah İtalyada ödüle layık görüldü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 01, 2023 08:26

Farah Zeynep Abdullah, bu yıl 80’inci kez düzenlenen Venedik Film Festivali’nin yan etkinliği Premio Kinéo’da ödüle layık görüldü.

Haberin Devamı

Abdullah, İtalya’nın en büyük medya şirketlerinden Mediaset’in Canala 5 kanalında yayınlanan “Kurt Seyit ve Şura” dizisindeki rolüyle “en iyi kadın başrol oyuncu” ödülünü aldı.

İtalya Kültür Bakanlığı ve İtalya Sinema Eleştirmenleri tarafından verilen ödüllerde Kıvanç Tatlıtuğ da “en iyi erkek başrol oyuncu” seçildi.

Farah Zeynep Abdullah İtalyada ödüle layık görüldü

Eleştirmenler tarafından övgü ile bahsedilen Abdullah, “Bergen” filmindeki performansıyla da dikkatleri üzerine çekmişti.

Oyuncunun hayranları ise yakında yayınlanacak “Bihter” filmini de heyecanla beklediğini söyledi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Farah Zeynep Abdullah#Venedik Film Festivali#Premio Kinéo

BAKMADAN GEÇME!