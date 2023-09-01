Farah Zeynep Abdullah İtalya'da ödüle layık görüldü

Haberin Devamı

Abdullah, İtalya’nın en büyük medya şirketlerinden Mediaset’in Canala 5 kanalında yayınlanan “Kurt Seyit ve Şura” dizisindeki rolüyle “en iyi kadın başrol oyuncu” ödülünü aldı.

İtalya Kültür Bakanlığı ve İtalya Sinema Eleştirmenleri tarafından verilen ödüllerde Kıvanç Tatlıtuğ da “en iyi erkek başrol oyuncu” seçildi.

Eleştirmenler tarafından övgü ile bahsedilen Abdullah, “Bergen” filmindeki performansıyla da dikkatleri üzerine çekmişti.

Oyuncunun hayranları ise yakında yayınlanacak “Bihter” filmini de heyecanla beklediğini söyledi.