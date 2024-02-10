Fadik Sevin Atasoy: Türklerin önü açıldı

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FADİK Sevin Atasoy önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi. Bir dönem Amerika’da oyunculuk yapan Atasoy, Türk meslektaşlarının ülkede mutlu olduğunu ve kariyer yapmak için yurtdışına giden kimseye rastlamadığını söyledi: “İnsanlar mutlu. ‘Bir şey yapayım’ diye gitmek isteyeni görmedim.” Oyuncu, Amerika’da oyunculuk sektöründe başarılı olup iyi işlerde yer almak için güçlü bir lobinin olması gerektiğini ve Türk dizilerinin ise dünya pazarında yer almasıyla oyuncuların önünün açıldığını ifade etti. Türk oyunculara Amerika’da ön yargılı davranılmadığını anlatan Atasoy, sektörel desteğin de önemini vurguladı: “Sektörel destek olmadan bu işler biraz zor. Türk oyunculara karşı ön yargı yok ama bu bir lobi ve destek sistemi. Salma Hayek ya da Penelope Cruz’un Latin asıllı olmasına rağmen başarılı olmasının sebebi Latin nüfusun Amerika’da fazlalığından kaynaklı. Sadece yetenekle ilgili değil, rakamsal ve endüstriyel dengeler de var. Artık bizim de pazarımız var. Masada daha güçlü oturuyoruz. Diziler bu dinamiği değiştirdi.”



Oyunculuk ve şöhret ayrı şeyler



Fadik Sevin Atasoy, şöhret olmak ile oyuncu olmanın birbirinden farklı kavramlar olduğunu ve bunların karıştırıldığını söyledi: “Şöhret olmak, oyuncu olmak anlamına gelmiyor. Oyuncu olduğun zaman illa şöhret olacaksın anlamına da gelmiyor. Oyuncu olmak ayrı, şöhret olmak ayrı bir şey. Dolayısıyla oyuncu her yerde oyuncu, zanaatkâr da her yer de zanaatkârdır. Benim mesleğim oyunculuk, tanınır olmak oyunculuğun yan dalı sadece.”

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Annemle aynı filmde yer alacağız

Fadik Sevin Atasoy, hikâyesini yazdığı bir filmde annesi Emel Göksu ile rol alacağını söyledi: “Dönem işi olan bir filmin senaryosunu yazıyorum. Çekebilmesi için daha iki yıl var. 1854 yılında geçecek. Hem ben hem annem filmde yer alacak. Bir Türk hikâyesi olduğu için burada olmam gerekecek. Hollywood’dan belki sürpriz isimler de yer alabilir filmde.”