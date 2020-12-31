Exxen Tv üyelik nereden yapılacak ücreti ne kadar olacak? Exxen yayın hayatına başlıyor
Exxen üyelik ve aylık abonelik ücreti ile ilgili detaylar Acun Ilıcalı'nın yaptığı açıklama ile belli oldu. 1 Ocak 2021'de yayın hayatına başlamaya hazırlanan ünlü televizyoncunun yeni projesi Exxen'de İbrahim Büyükak, Zeynep Bastık, Beyazıt Öztürk, Hasan Can Kaya, Tolga Çevik, Reynmen, Berkcan Güven Aleyna Tilki, Cemal Can Canseven gibi isimler yer alacak. Exxen abonelik ücretiyle ilgili bilgiler veren Ilıcalı, 'Exxen'in ücretini Türkiye'de hemen herkes ödeyebilecek." dedi. Peki, Exxen üyelik ücreti ne kadar olacak? İşte, ayrıntılar...
Exxen abonelik ücreti ve yayın tarihi yeni yıla saatler kala gündeme geldi. 1 Ocak 2021 itibariyle yayın hayatına başlayacak olan dijital platformun aylık ücreti 9.90 TL olacak. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Ilıcalı Exxen ile ilgili bilgiler verdi. Platformda yarından itibaren, Sihirli Annem, Şeref Bey , Vahşi Şeyler, Konuşanlar gibi dizi ve programlar yer alacak. Üyelik işlemleri ise platform üzerinden gerçekleşecek.
EXXEN ÜYELİK ÜCRETİ NE KADAR?
Şelale Kadak'ın YouTube üzerinden yayınlanan 'Doğruluk mu Cesaret mi?' programına konuk olan Acun Ilıcalı, sahibi olduğu TV8 kanalının stüdyosunda röportaj verdi.
Platformun fiyat politikası hakkındaki soruyu yanıtlayan Acun, "Hedefim iki versiyon yapmak. Biri reklamlı, biri reklamsız olacak. Reklamlı olanda iyi bir indirim olacak. Bizim içeriğimizin bedava olma şansı yok" şeklinde konuştu.
"Şu anda platformun içindeki içeriğin değeri yıllık 900 milyon TL civarında. 900 milyon TL olduğu için 'bunu gel bedava seyret' deme şansımız yok. 'Exxen'in ücretini Türkiye'de hemen herkes ödeyebilecek."
EXXEN NE ZAMAN AÇILACAK?
Exxen, 1 Ocak 2021 itibariyle yayın hayatına başlayacak.
YAYINDA YER ALACAK İÇERİKLER
Diziler
Sihirli Annem
Şeref Bey
Vahşi Şeyler
Hükümsüz
Zehirli Çicekler
Dadı
Eziklerin Savaşı
Yaş 17
Programlar
Pişti (Beyazıt Öztürk) ve (İbrahim Büyükak)
Yarışma
Next Top Model (Burcu Esmersoy)
Güldürü
TOLGSHOW (Tolga Çevik)
Konuşanlar (Hasan Can Kaya)
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