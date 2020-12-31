Exxen Tv üyelik nereden yapılacak ücreti ne kadar olacak? Exxen yayın hayatına başlıyor

Exxen abonelik ücreti ve yayın tarihi yeni yıla saatler kala gündeme geldi. 1 Ocak 2021 itibariyle yayın hayatına başlayacak olan dijital platformun aylık ücreti 9.90 TL olacak. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Ilıcalı Exxen ile ilgili bilgiler verdi. Platformda yarından itibaren, Sihirli Annem, Şeref Bey , Vahşi Şeyler, Konuşanlar gibi dizi ve programlar yer alacak. Üyelik işlemleri ise platform üzerinden gerçekleşecek.

EXXEN ÜYELİK ÜCRETİ NE KADAR?

Şelale Kadak'ın YouTube üzerinden yayınlanan 'Doğruluk mu Cesaret mi?' programına konuk olan Acun Ilıcalı, sahibi olduğu TV8 kanalının stüdyosunda röportaj verdi.

Platformun fiyat politikası hakkındaki soruyu yanıtlayan Acun, "Hedefim iki versiyon yapmak. Biri reklamlı, biri reklamsız olacak. Reklamlı olanda iyi bir indirim olacak. Bizim içeriğimizin bedava olma şansı yok" şeklinde konuştu.

"Şu anda platformun içindeki içeriğin değeri yıllık 900 milyon TL civarında. 900 milyon TL olduğu için 'bunu gel bedava seyret' deme şansımız yok. 'Exxen'in ücretini Türkiye'de hemen herkes ödeyebilecek."

EXXEN NE ZAMAN AÇILACAK?

Exxen, 1 Ocak 2021 itibariyle yayın hayatına başlayacak.

YAYINDA YER ALACAK İÇERİKLER

Diziler

Sihirli Annem

Şeref Bey

Vahşi Şeyler

Hükümsüz

Zehirli Çicekler

Dadı

Eziklerin Savaşı

Yaş 17

Programlar

Pişti (Beyazıt Öztürk) ve (İbrahim Büyükak)

Yarışma

Next Top Model (Burcu Esmersoy)

Güldürü

TOLGSHOW (Tolga Çevik)

Konuşanlar (Hasan Can Kaya)