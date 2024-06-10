Evrim Alasya: Erkek gibi erkeklere hasret kaldım

Haberin Devamı

Oyuncu, ilişkilerde kadın erkek dengesinin kalmadığını söyledi:

“Erkek gibi davranan erkeklere hasret kaldım. İlişkide o nezaket kuralları kalmadı. Bir şeyleri zorla yaptırınca anlamı kalmıyor. ‘Acaba biz kadınlardan mı kaynaklanıyor bu durum’ diye kendimi sorguluyorum. Çünkü kadın erkek dengesi diye bir şey kalmadı.”

Alasya, oyunculuğa başladığında mobbing’e maruz kaldığını da açıkladı: “Ters motivasyon yöntemini kullanan baskıcı yönetmenlerle çok karşılaştım. Ben sağlam durmayı başardım ama çok arkadaşım mesleği bıraktı.” Oyuncu, pandemide bir ara mesleki anlamda pes ettiğini itiraf etti: “İzmir’e yerleşmeye karar vermişken, bir projeden teklif aldım.”