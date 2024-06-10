×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Evrim Alasya: Erkek gibi erkeklere hasret kaldım

Güncelleme Tarihi:

#Evrim Alasya#Saba Tümer#Evrim Alasya Kimdir
Evrim Alasya: Erkek gibi erkeklere hasret kaldım
Oluşturulma Tarihi: Haziran 10, 2024 14:41

Evrim Alasya, Saba Tümer’in YouTube kanalına konuk oldu.

Haberin Devamı

Oyuncu, ilişkilerde kadın erkek dengesinin kalmadığını söyledi:

“Erkek gibi davranan erkeklere hasret kaldım. İlişkide o nezaket kuralları kalmadı. Bir şeyleri zorla yaptırınca anlamı kalmıyor. ‘Acaba biz kadınlardan mı kaynaklanıyor bu durum’ diye kendimi sorguluyorum. Çünkü kadın erkek dengesi diye bir şey kalmadı.”

Evrim Alasya: Erkek gibi erkeklere hasret kaldım

Alasya, oyunculuğa başladığında mobbing’e maruz kaldığını da açıkladı: “Ters motivasyon yöntemini kullanan baskıcı yönetmenlerle çok karşılaştım. Ben sağlam durmayı başardım ama çok arkadaşım mesleği bıraktı.” Oyuncu, pandemide bir ara mesleki anlamda pes ettiğini itiraf etti: “İzmir’e yerleşmeye karar vermişken, bir projeden teklif aldım.”

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Evrim Alasya#Saba Tümer#Evrim Alasya Kimdir

BAKMADAN GEÇME!