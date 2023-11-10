Erhan Yazıcıoğlu: İstediğimiz ücretin 5’te 1’ini veriyorlar

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Çıkışta taksi beklerken soruları yanıtlayan usta oyuncu, “Torunumun okul gösterisine yetişmeye çalışıyorum” dedi. Sanatçı, yeni oyununun 15 Kasım’da Uniq İstanbul’da perde açacağını da açıkladı: “Tek kişilik kabare tarzında bir gösteri hazırladım. 60’ıncı sanat yılına doğru giderken, benim için kutlama tadında bir gösteri olacak.”

