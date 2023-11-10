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Erhan Yazıcıoğlu: İstediğimiz ücretin 5’te 1’ini veriyorlar

Güncelleme Tarihi:

#Erhan Yazıcıoğlu#TİYATRO#OYUN
Erhan Yazıcıoğlu: İstediğimiz ücretin 5’te 1’ini veriyorlar
Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2023 16:40

Erhan Yazıcıoğlu önceki gün Nişantaşı City’s’de görüntülendi.

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Çıkışta taksi beklerken soruları yanıtlayan usta oyuncu, “Torunumun okul gösterisine yetişmeye çalışıyorum” dedi. Sanatçı, yeni oyununun 15 Kasım’da Uniq İstanbul’da perde açacağını da açıkladı: “Tek kişilik kabare tarzında bir gösteri hazırladım. 60’ıncı sanat yılına doğru giderken, benim için kutlama tadında bir gösteri olacak.”

Erhan Yazıcıoğlu: İstediğimiz ücretin 5’te 1’ini veriyorlar

ESKİLERİ UNUTTULAR
Erhan Yazıcıoğlu, televizyon yapımcılarının eski oyunculara yeterince ilgi gösterip göstermediği sorusuna ise şöyle yanıt verdi: “Bizi yok sayan çok. Eskileri unuttular. İstediğimiz makul ücretlerin 5’te birini teklif ediyorlar. Ben de orada emek vermek, bilgilerimi aktarmak yerine tiyatroya yöneliyorum. Bu tavırda olanlar genelde televizyon dizisi yapımcıları. Sinema filmi yapımcıları için aynı şeyi düşünmüyorum, onlar kadir kıymet biliyorlar.”

 

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#Erhan Yazıcıoğlu#TİYATRO#OYUN

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