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Haber Giriş: 06.08.2020 - 17:36,Son Güncelleme:

Enes Batur : Gerçek Kahraman oyuncuları kimler? Enes Batur : Gerçek Kahraman konusu ve kadrosuyla ilgili bilgiler

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Enes Batur : Gerçek Kahraman oyuncuları kimler? Enes Batur : Gerçek Kahraman konusu ve kadrosuyla ilgili bilgiler
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Instagram fenomeni Enes Batur’un ikinci filmi Enes Batur : Gerçek Kahraman beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor. 2019 yapımı olan Enes Batur : Gerçek Kahraman filminin kadrosunda ekranların tanıdık simaları yer alıyor. Peki, Enes Batur : Gerçek Kahraman oyuncuları kimler? İşte Enes Batur : Gerçek Kahraman filminin konusu ve kadrosuyla ilgili bilgiler…

Komedi filmi Enes Batur: Gerçek Kahraman, TV kanallarının sinema kuşağıyla ekranlarda yer almaya başladı. Doğa Can Anafarta'ın yönettiği 2019 yapımı Türk komedi ve macera filminde Enes Batur’un kahramanlık serüveni anlatılıyor.

Enes Batur : Gerçek Kahraman Konusu

“Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?” filminin devamı olan filmde  Enes Batur, Adalet Savaşçıları'na katılıyor ve sonunda da bir kahramana dönüşüyor.

Enes Batur : Gerçek Kahraman oyuncuları ve Karakterleri

Enes Batur (Enes Batur)

 Ömer Başdoğan (Ömer)

Altan Erkekli (Master)

Damla Aslanalp (Işın)

Kanbolat Görkem Arslan (Tan Veyder)

Ebru Ojen Şahin (Ceyda)

Selin Deveci (Blackear)

Ramin Nezir (Blue Mask)

Resul Doğan (Resul)

Gökhan Güngör (Grubengas)

Cansu Bulut (Yaube)

Buket Dereoğlu (Alev Veyder)[2]

Rengin Samurçay (Şadiye)

Seyithan Özdemir (Barut)

Atilla Pekdemir (Atilla)

Atakan Özyurt (Atakan)

Bilal Hancı (Bilal)

Fatih Yasin (Fatih)

Halil Söyletmez (Halil)

Ruhi Çenet (Ruhi)

Şeyda Erdoğan (Şeyda)

Burak Güngör (Burak)

Buse Plan (Buse)

Murat Sungurtekin (Enes Batur’un amcası)

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