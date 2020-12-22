Empire State oyuncuları kimdir, konusu nedir? Empire State filmi oyuncuları

Empire State filmi bu akşam televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. Aksiyon filmlerinin efsaneleşen ismi Dwayne Johnson da filmin oyuncuları arasında bulunuyor. Başrollerinde; Liam Hemsworth, Dwayne Johnson ve Emma Roberts’ın yer aldığı ‘Empire State’ filminin yönetmen koltuğunda Dito Montiel oturuyor.

EMPİRE STATE OYUNCULARI

Empire State oyuncuları arasında Liam Hemsworth, Dwayne Johnson, Emma Roberts, Nikki Reed, Michael Angarano gibi isimler bulunuyor.

EMPİRE STATE FİLMİ KONUSU

Chris Potamitis Empire State Zırhlı Kamyon Şirketi'nde bir güvenlik görevlisi işine girer. Chris, şirketin gevşek güvenliğinden en iyi arkadaşı Eddie'ye bahsetme hatasını yapar ve kısa süre sonra farkında olmadan Rob the Abundant'ın orada depolandığı ayrıntılı bir planın içinde yer alır.

Stakes artmaya devam ederken, Chris ve Eddie peşlerinde olan Veteran NYPD Dedektifi James Ransone'yi ve kendi bölgelerinde kimin bir iş yaptığını bilmek isteyen yerel suç patronlarını alt etmek zorundadır.