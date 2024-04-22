Emir Yeşil son yolculuğuna uğurlandı... Annesi ayakta durmakta zorlandı

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43 yaşındaki Yeşil’in uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği öğrenildi.

Sanatçı Aslı Omağ, sevgilisi Yeşil’in kaybını sosyal medya hesabından duyurdu. Müzisyen, dün öğle namazını müteakiben Altunizade Marmara İlahiyat Fakültesi Camisi’nde kılınan namaz ile son yolculuğuna uğurlandı.

Anne Rezzan Yeşil, taziyeleri kabul etti.

Emre Yeşil’in cenazesi Ümraniye Ihlamur Mezarlığı’na defnedildi.

MÜZİKLE GEÇEN BİR ÖMÜR...



Emir Yeşil, 1981 yılında İstanbul’da doğdu. Heavy metal’den soul’a, pop müzikten funk’a kadar çeşitli tarzlar dinleyerek büyüdü 16 yaşında sahne hayatına başlayan Emir, birçok grupla performanslarını sürdürdü Bu süreçte aynı zamanda gitar, klavye ve davul çalmayı da öğrendi.

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Üniversitede müzik okuduğu yıllarda, İskender Paydaş’la çalışarak hem ses mühendisliği alanında, hem de stüdyo vokalisti olarak iyi bir noktaya geldi.



2006 yılında Dolapdere Big Gang grubunun solisti oldu. Çıkan ilk albümleri 8 hafta boyunca listelerde 1 numara olarak büyük bir başarıya imza attı. Grup, toplamda 3 albüm çıkardı, Türkiye ve dünyada 350’den fazla konser verdi.

Emir Yeşil, Dolapdere Big Gang ile büyük markaların organizasyonlarında yer aldı. Dünya çapında İtalya, Almanya, Rusya, Fransa, Kıbrıs, Azerbaycan, Fas, Güney Afrika, Avustralya ve Japonya’da da birçok defa konser verdi.



