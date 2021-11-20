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Elkızı kadrosuna Birgül Ulusoy katıldı! Birgül Ulusoy kimdir, Elkızı dizisinde hangi rolde?

#Elkızı#Birgül Ulusoy#El Kızı Birgül Ulusoy Kimdir
Elkızı kadrosuna Birgül Ulusoy katıldı Birgül Ulusoy kimdir, Elkızı dizisinde hangi rolde

NTC Medya imzalı, Fox Tv ekranlarında izleyicilerle buluşan “Elkızı” dizisinin kadrosuna oyuncu Birgül Ulusoy dahil oldu. Başarılı oyuncu Birgül Ulusoy hakkında araştırmalar Elkızı dizisiyle birlikte hız kazanırken, Ulusoy'un rolü merak konusu oldu. Pek, Elkızı Birgül Ulusoy kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

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Yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp’in, yönetmenliğini ise Feride Kaytan’ın üstlendiği "Elkızı" dizisinin kadrosuna yeni bir oyuncu daha katıldı. Daha önce Kırgın Çiçekler, Aşk Mantık İntikam gibi başarılı projelerde yer alan Birgül Ulusoy'un hayatı merak konusu oldu. İşte oyuncu birgül Ulusoy hakkında merak edilenler...

ELKIZI BİRGÜL ULUSOY HANGİ ROLDE?

Fox Tv ekranlarında izleyicilerle buluşan “Elkızı” dizisinin kadrosuna Gökçe Akyıldız’dan sonra oyuncu Birgül Ulusoy dahil oldu. Ulusoy dizide Cevriye Turan karakterini canlandıracak.

ELKIZI OYUNCULARI KİMLER?

Yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp’in, yönetmenliğini ise Feride Kaytan’ın üstlendiği "Elkızı" dizisinin kadrosunda Sevda Erginci, Perihan Savaş, İsmail Ege Şaşmaz, Münir Can Cindoruk, Sedef Avcı, Toprak Sağlam, Alayça Öztürk, Fırat Doğruloğlu, Çağla Şimşek, Sinan Arslan, Pelinsu Çileli ve Macit Koper gibi isimler yer alıyor.

Son olarak ise Gökçe Akyıldız ve Birgül Ulusoy'da kadroya dahil oldu.

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Elkızı kadrosuna Birgül Ulusoy katıldı Birgül Ulusoy kimdir, Elkızı dizisinde hangi rolde

BİRGÜL ULUSOY KİMDİR?

1972 yılının Mayıs ayında dünyaya gelen Ulusoy aslen doğma büyüme Niğde, Ulukışla’lıdır. Bir köyde orta sınıf bir ailede yetişmiştir. Realist bir karaktere sahiptir, mesleği içinde her zaman gerçekçi olmuştur. İlkokulda iken öğretmeninin rahmetli annesini çağırıp bu çocuğu konservatuvara yazdırın dediğini ve oyunculuk hikayesinin başlangıcının taa o yıllara uzandığını belirtmiştir. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü mezunudur. Eğitimin ardından 1993 senesinde televizyon ekranlarıyla tanışmıştır.

Çiçek Taksi, Yalancı Yarim, Çılgın Bediş, Ömre Bedel, Benim İçin Üzülme, Adına Feriha Koydum, Aşk ve Mavi (Birgül), İncir Ağacı (Ayfer), O Hayat Benim (Sakine), Küçük Gelin, Kırgın Çiçekler ve Aşk Mantık İntikam (Reyhan Korfalı). 2 Haziran 2017 yılında vizyona giren Bambaşka isimli sinema filmindede rol almıştır.

 

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