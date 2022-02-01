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Efsane Sürücü filmi oyuncuları kimler, konusu nedir? Efsane Sürücü televizyon ekranlarında!

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Efsane Sürücü filmi oyuncuları kimler, konusu nedir Efsane Sürücü televizyon ekranlarında

Aksiyon filmi Efsane Sürücü (Trading Paint) ekranlarda izleyicisiyle buluşuyor. 2019 yapımı filmin ilk çekimler 2017'de Alabama'da başladı. Craig Welch ve Gary Gerani'nin birlikte yazdığı, Karzan Kader tarafından yönetilen Efsane Sürücü filmi oyuncuları ve konusu hakkında bilgiler haberimizde...

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Başrollerinde John Travolta, Michael Madsen, Shania Twain ve Toby Sebastian'ın yer aldığı Amerikan filmi Efsane Sürücü bu akşam Star Tv ekranlarında yayınlanacak. Başarılı eski bir yarış pilotunun başına gelen olayların anlatıldığı Efsane Sürücü oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte Efsane Sürücü filmi detayları...

EFSANE SÜRÜCÜ KONUSU NEDİR?

Sam Munroe oldukça başarılı eski bir yarış pilotudur. Yarışları bıraktıktan sonra sessiz ve sakin bir hayat yaşamak için küçük bir kasabaya yerleşir. Geçmişte yaşanan karanlık olayları tamamen unutup normal hayatına adapte olacağını düşünerek girdiği bu yolda geçmiş onun peşini bırakmayacaktır. Beklediği huzuru bir türlü bulamayınca oğlu için bir şeyler yapmaya karar verir. Huzurlu ve sorunsuz bir hayata adım atabilmesi için oğlunu düşünerek yarışlara geri döner.

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EFSANE SÜRÜCÜ OYUNCULARI KİMLER?

Başrollerinde John Travolta, Shania Twain, Toby Sebastian'ın yer aldığı Efsane Sürücü oyuncuları tam kadrosu ve karakterleri şu şekilde;

  • John Travolta: Sam Munroe rolünde
  • Shania Twain: Becca rolünde
  • Toby Sebastian: Cam Munroe rolünnde
  • Rosabell Laurenti Satıcılar Cindy: Cam'in Karısı olarak
  • Michael Madsen: Linsky rolünde
  • Kevin Dunn: "Gümüş" olarak
  • Buck Taylor: Ben rolüdnde
  • Luis Da Silva: Lokanta Redneck olarak
  • Margaret Bowman: Martha olarak
  • Gioia Libardoni: Kelly olarak
  • Denny Méndez: Dr. Deena Thompson rolünde
  • Chris Mullinax: Jack Dunn olarak
  • Kızıl Çiftçi: Ray Miller
  • Jen Baker ve Faith Bruner: Track Girls
  • Jonathan Aidan Cockrell:
  • John Flanagan: Yarış Arabası Sürücüsü
  • Haley Flanagan: Ziyafet Dansçısı
  • Audrey Fafard: Jenny Monroe rolünde

 

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