Efsane dönüyor... Arka Sokaklar yeniden Kanal D'de!

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Kanal D’nin sevilen dizisi “Arka Sokaklar” ekran tarihine damgasını vurmuş ve 17 sezon boyunca cuma akşamlarını renklendirmişti.

Çekimlerine Türker İnanoğlu’nun sağlık sorunları nedeniyle bir yıl ara verilen efsane dizi, yeni bölümleriyle yeniden Kanal D ekranında olacak.



Yapıma bu sezon Mustafa Üstündağ da dahil olacak. Üstündağ, dizinin yeni kötü adamı olarak seyirci ile buluşacak.

ÇEKİMLERİ ÇOK YAKINDA BAŞLIYOR

Yeni sezonda Kanal D İç Yapımlar’dan D Media tarafından çekilecek “Arka Sokaklar”da Zafer Ergin, İlker İnanoğlu, Özgür Ozan, Ozan Çobanoğlu ve Kerimhan Duman gibi oyuncular yeniden yer alacak.

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Oğuz Peçe de uzun zaman sonra tekrardan diziye dahil oldu. Proje seçimi konusunda çok titiz olan oyuncu, yine Emre komiser rolüyle fenomen polisiye dizide seyirciyle buluşacak. Çekimlerine yakında başlanacak “Arka Sokaklar”, yeni sezonda seyircisiyle buluşacak.