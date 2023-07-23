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Efsane dönüyor... Arka Sokaklar yeniden Kanal D'de!

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#Arka Sokaklar#Kanal D#Mustafa Üstündağ
Efsane dönüyor... Arka Sokaklar yeniden Kanal Dde
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2023 07:51

17 sezon boyunca fenomen haline gelen “Arka Sokaklar” dizisi, uzun bir aranın ardından tekrardan Kanal D ekranlarında olacak. D Media tarafından çekilecek efsane yapıma Mustafa Üstündağ ve yeniden Oğuz Peçe dahil oldu.

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Kanal D’nin sevilen dizisi “Arka Sokaklar” ekran tarihine damgasını vurmuş ve 17 sezon boyunca cuma akşamlarını renklendirmişti.

Çekimlerine Türker İnanoğlu’nun sağlık sorunları nedeniyle bir yıl ara verilen efsane dizi, yeni bölümleriyle yeniden Kanal D ekranında olacak.

Yapıma bu sezon Mustafa Üstündağ da dahil olacak. Üstündağ, dizinin yeni kötü adamı olarak seyirci ile buluşacak.

Efsane dönüyor... Arka Sokaklar yeniden Kanal Dde

ÇEKİMLERİ ÇOK YAKINDA BAŞLIYOR

Yeni sezonda Kanal D İç Yapımlar’dan D Media tarafından çekilecek “Arka Sokaklar”da Zafer Ergin, İlker İnanoğlu, Özgür Ozan, Ozan Çobanoğlu ve Kerimhan Duman gibi oyuncular yeniden yer alacak.

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Oğuz Peçe de uzun zaman sonra tekrardan diziye dahil oldu. Proje seçimi konusunda çok titiz olan oyuncu, yine Emre komiser rolüyle fenomen polisiye dizide seyirciyle buluşacak. Çekimlerine yakında başlanacak “Arka Sokaklar”, yeni sezonda seyircisiyle buluşacak.

Efsane dönüyor... Arka Sokaklar yeniden Kanal Dde

 

 

 

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#Arka Sokaklar#Kanal D#Mustafa Üstündağ