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Düşündüğümden daha zorlu oldu

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#Enis Arıkan#The Whale#Brendan Fraser
Düşündüğümden daha zorlu oldu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 15, 2023 10:06

Enis Arıkan, Samuel D. Hunter’ın aynı isimli oyunundan uyarlanan “Balina” adlı müzikalle izleyici karşısına çıkıyor. Geçen sene Brendan Fraser’a sinemada ‘En İyi Erkek Oyuncu Oscar’ını kazandıran Charlie karakterine hayat veren ünlü oyuncu, “Sahnede böyle bir karakteri canlandırmak hem fiziksel hem de ruhsal olarak düşündüğümden daha zorlu oldu” dedi.

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AMERİKALI yazar Samuel D. Hunter tarafından kaleme alınan “The Whale” (Balina), Zorlu PSM, Craft ve Freestage ortak prodüksiyonuyla sahneye taşındı. Aromaterapi markası Art de Huile’un sponsorluğunu üstlendiği, yönetmen koltuğunda İbrahim Çiçek’in oturduğu “Balina”, 2 Kasım’da Zorlu PSM’de perde açtı. Geçen sene Brendan Fraser’a sinemada ‘En İyi Erkek Oyuncu Oscar’ını kazandıran Charlie karakterini müzikalde Enis Arıkan canlandırdı. Oyunun hazırlık sürecinden bahseden Enis Arıkan “3 aylık bir prova sürecimiz oldu. Oyunun konusu itibarıyla duygusal anlamda ben ve oyuncu arkadaşlarım için bir hayli yoğun bir süreç olduğunu söyleyebilirim” dedi.

Düşündüğümden daha zorlu oldu

300 kilo, evden çıkamayan bir adam
Oyuncu, 300 kilo ve evinden çıkamayan Charlie karakterinin kendisini zorladığını itiraf etti: “Sahnede böyle bir karakteri canlandırmak hem fiziksel hem de ruhsal olarak düşündüğümden daha zorlu oldu. Vücudumu kaplayan kostüm hareket kabiliyetimi belli bir seviyeye indiriyor ve çok uzun süre o kostümün içinde kalmam zorlayıcı bir deneyim olabiliyor.”
Düşündüğümden daha zorlu oldu

Filmden çok etkilendim
Enis Arıkan, Brendan Fraser’ın başrolde olduğu “Balina” filminden çok etkilendiğini söyledi: “Filmi izledim ve herkes gibi çok etkilendim. Film atmosfer olarak çok daha karanlık ve yoğun. Oyunumuzda yönetmenimizin kurduğu dünya filme göre biraz daha farklı, belki de daha nefes aldıran bir atmosfere sahip diyebilirim.”

 

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#Enis Arıkan#The Whale#Brendan Fraser

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