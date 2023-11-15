Düşündüğümden daha zorlu oldu

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AMERİKALI yazar Samuel D. Hunter tarafından kaleme alınan “The Whale” (Balina), Zorlu PSM, Craft ve Freestage ortak prodüksiyonuyla sahneye taşındı. Aromaterapi markası Art de Huile’un sponsorluğunu üstlendiği, yönetmen koltuğunda İbrahim Çiçek’in oturduğu “Balina”, 2 Kasım’da Zorlu PSM’de perde açtı. Geçen sene Brendan Fraser’a sinemada ‘En İyi Erkek Oyuncu Oscar’ını kazandıran Charlie karakterini müzikalde Enis Arıkan canlandırdı. Oyunun hazırlık sürecinden bahseden Enis Arıkan “3 aylık bir prova sürecimiz oldu. Oyunun konusu itibarıyla duygusal anlamda ben ve oyuncu arkadaşlarım için bir hayli yoğun bir süreç olduğunu söyleyebilirim” dedi.

