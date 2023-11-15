AMERİKALI yazar Samuel D. Hunter tarafından kaleme alınan “The Whale” (Balina), Zorlu PSM, Craft ve Freestage ortak prodüksiyonuyla sahneye taşındı. Aromaterapi markası Art de Huile’un sponsorluğunu üstlendiği, yönetmen koltuğunda İbrahim Çiçek’in oturduğu “Balina”, 2 Kasım’da Zorlu PSM’de perde açtı. Geçen sene Brendan Fraser’a sinemada ‘En İyi Erkek Oyuncu Oscar’ını kazandıran Charlie karakterini müzikalde Enis Arıkan canlandırdı. Oyunun hazırlık sürecinden bahseden Enis Arıkan “3 aylık bir prova sürecimiz oldu. Oyunun konusu itibarıyla duygusal anlamda ben ve oyuncu arkadaşlarım için bir hayli yoğun bir süreç olduğunu söyleyebilirim” dedi.300 kilo, evden çıkamayan bir adam
Oyuncu, 300 kilo ve evinden çıkamayan Charlie karakterinin kendisini zorladığını itiraf etti: “Sahnede böyle bir karakteri canlandırmak hem fiziksel hem de ruhsal olarak düşündüğümden daha zorlu oldu. Vücudumu kaplayan kostüm hareket kabiliyetimi belli bir seviyeye indiriyor ve çok uzun süre o kostümün içinde kalmam zorlayıcı bir deneyim olabiliyor.”Filmden çok etkilendim
Enis Arıkan, Brendan Fraser’ın başrolde olduğu “Balina” filminden çok etkilendiğini söyledi: “Filmi izledim ve herkes gibi çok etkilendim. Film
atmosfer olarak çok daha karanlık ve yoğun. Oyunumuzda yönetmenimizin kurduğu dünya filme göre biraz daha farklı, belki de daha nefes aldıran bir atmosfere sahip diyebilirim.”