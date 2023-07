Dönence'nin Ceren'i Berfin Ant: İyi ki Dönence diyorum

Haberin Devamı

◊ Kanal D’nin başladığı günden bu yana çok izlenen ve ses getiren dizisi “Dönence”desiniz. Yayın hayatına bu denli başarılı başlayan bir dizide olmak size ne hissettiriyor?

- “Dönence”nin çok kaliteli ve toplumsal farkındalık sağlayan bir iş olması beni başından beri en cezbeden detaylardan biriydi. Senaryosu ve konunun işlenişi beni çok heyecanlandırdı. Verilen emeğin karşılığı olarak; izlenmesi ve ses getirmesi son derece mutluluk verici. Güzel bir ekiple, başarılı bir projede olmak beni tabii ki çok gururlandırıyor. “İyi ki Dönence” diyorum.

◊ “Dönence” aynı zamanda sizin de ilk diziniz, kariyeriniz açısındaki yerini sorsam? Size kattıkları neler?

- Söylediğiniz gibi şu anda kariyerimin çok başındayım, yol uzun. Güzel bir fırsat benim için, bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyorum. Ve hepsinden önemlisi, bu projeye kendimi ait hissediyorum. Ne mutlu bana...

Haberin Devamı

GÜZEL VE DOKUNAKLI YORUMLAR ALIYORUZ

◊ Dizide Ceren karakterini canlandırıyorsunuz. Siz Ceren’i nasıl tanımlarsınız?

- Ceren derinliği olan, hayatta bir duruşa sahip, muazzam bir karakter. Ben de kendimi derinliği olan bir insan olarak tanımlayabilirim. Ceren ile bu noktada ortak bir paydamız olduğunu düşünüyorum. Bardağa dolu tarafından bakma özelliklerimiz de benziyor. Bu yüzden Ceren’e kendi enerjimi ve bakış açımı katarak onu beslemeye çalışıyorum. Ceren’de beni etkileyen şey ise zorluklarla mücadele ederken bunu çok naif bir biçimde yapması, umudunu kaybetmemesi, hayallerine her zaman sıkı sıkı sarılması. Bu bana ilham veriyor.

◊ “Dönence” hikâyesi ile olduğu kadar otizm farkındalığı ile de ses getirdi, size gelen yorumlar nasıl?

- Dizinin farkındalık oluşturuyor olması bu işi çok ayrıcalıklı kılan faktörlerden biri. İzlerken empati kurduruyor, otizmin ne olduğuyla ilgili toplumu bilinçlendiriyor. Özellikle özel çocuklara sahip olan ailelerden çok güzel ve dokunaklı yorumlar alıyoruz. Bana gelen yorumlar da bu yönde. İnsanlarda pozitif duygular bırakabildiğimiz için çok mutluyum.

Haberin Devamı

FOÇA’DA EVİMDE GİBİYİM

◊ Sizi hiç tanımayanlar için Berfin Ant’ın set dışında nasıl bir hayatı var?

- Basit yaşamayı seven biriyim. Günümün belli bir rutinde ilerlemesi hoşuma gidiyor. Şu sıralar; mezun olmak üzereyim, sınavlarıma çalışıyorum. Sevdiklerimle bol bol vakit geçiriyorum, denize giriyorum, kitap okuyorum ve sahnelerime çalışıyorum.

Son birkaç ayımın özeti bu şekilde.

◊ Şehir dışında çalışmanın zorlukları neler? Bu zorlukların üstesinden nasıl geliyorsunuz?

- Evet, şehir dışında çalışmanın zor olduğunu duymuştum ama neredeyse hiç zorlanmadım. Çok iyi bir yapım ekibiyle çalışıyoruz. Yönetmenimiz Serdar Gözelekli, Erhan Abi ve emeği geçen tüm ekip sağ olsunlar, her konuda çok destek oluyorlar, evimde gibi hissediyorum. Foça da gerçekten çok şirin bir yer, benim için oldukça keyifli geçiyor.

Haberin Devamı

Hukuk kazanıp İstanbul’a geldim

◊ Hukuk eğitimi almışsınız, sonra modellik girmiş hayatınıza, şimdi de oyunculuk... Bu süreci biraz sizden dinleyelim isteriz.

- Küçüklüğümden beri hukuk eğitimi almak istiyordum, bunun için çok çalıştım ve Marmara Hukuk Fakültesi’ni kazandım. Adana’da yaşıyordum, üniversite için İstanbul’a geldim. Okurken çalışmanın beni geliştireceğini düşündüm, böylelikle modellik hayatıma girdi. Modelliği hiçbir zaman hayatımı üstüne kuracağım bir meslek olarak görmedim açıkçası. Öğrencilik hayatımda hem keyif aldığım hem de para kazandığım bir işti. Ortaokul ve lisede tiyatro girdi hayatıma, oyunculuk da içimde hep vardı. Fakat bunun için okulumun bitmesini bekledim. Okulumun son senesinde oyunculukla ilgili adımlar atmaya başladım, süreç bu şekilde gelişti.

Haberin Devamı

◊ Peki hukuk mu, modellik mi, oyunculuk mu diye sorsam...

- Hukuk okumak, hayatımın her alanında bana fayda sağlayacak. Her şeyden önce çok önemli bir genel kültür. Eğitimimi Türkiye’nin en iyi hukuk fakültelerinden birinde tamamladığım için çok mutluyum. Oyunculuk ise bambaşka geliyor bana, başka bir tutku. Beni çok heyecanlandırıyor, çok keyif alıyorum, her sahnemi iple çekiyorum. Şu an için sorarsanız oyunculuk derim, kalbin sesinin peşinden gitmeyi seven biriyim. Beni en çok heyecanlandıran şey; iyi bir oyuncu olma arzusu. Bunun peşinden gideceğim.

Sürpriz yapmayı çok severim

◊ Hayata dair tutkularınız neler?

Haberin Devamı

- Doğayla derinden bir bağ ve bütünlük hissediyorum. Doğada yalnız vakit geçirmek beni en çok besleyen aktivitelerden. Hayatta tutkuyla hareket etmediğim tek bir an bile yok, en basit şeyi bile tutkuyla yaparım. Galiba ben hayatın kendisine çok büyük bir tutkuyla bağlıyım. Anı yaşadığım her dakika içimde büyük bir coşku hissediyorum. Bu nedenle ‘an’a uyumlanmak benim tutkularımdan biri.

◊ Sizi heyecanlandıran, nefes aldığınızı hissettiğiniz anlarda kendinizi nerede, ne yapıyorken bulursunuz?

- Böyle anları sevdiklerimle paylaşmak beni daha da yükseltir. Mutluluğun ve heyecanın paylaştıkça çoğaldığına inanıyorum. Durduk yere sürpriz yapmayı çok severim. Heyecanımı bir yerlere yönlendirmem gerektiğinde sevdiğim insanlara sürprizler yaparım ki duygumu paylaşabileyim. Çocuklarla vakit geçirmeyi çok seviyorum. Onların heyecanı ve yaşama olan meraklarının tazeliği insana çok iyi geliyor. Heyecanımın yüksek olduğu zamanlarda müzik dinlemeye bayılıyorum. O an, o müziğin bana iyi gelmesi önemli olan. Her türden müziği dinliyorum.