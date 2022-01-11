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Dondurucu filmi konusu nedir, oyuncuları kimdir? Dondurucu filmi oyuncu kadrosu

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Dondurucu filmi konusu nedir, oyuncuları kimdir Dondurucu filmi oyuncu kadrosu

Dondurucu filmi konusu ve oyuncuları araştırılıyor. Televizyon ekranlarında sevilen filmler ekrana gelmeye devam ediyor. 11 Ocak TV yayın akışında yer alan Dondurucu’nun yönetmen koltuğunda Mikael Salomon oturuyor. Peki, Dondurucu filmi konusu nedir, oyuncuları kimdir?

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Dondurucu filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Bu akşam ekrana gelecek olan orijinal adı Freezer olan Dondurucu’da; Robert, kendilerine 8 milyon dolar borcu olduğunu düşünen Rus mafyası tarafından bir dondurucuya kilitlenmiş durumdadır.

DONDURUCU FİLMİ KONUSU

Robert sıradan bir tamircidir. Doğum günü partisi sırasında saldırıya uğrar ve kendine geldiğinde kendini bir restoran buzluğunda kilitli bulur. Neden orada bulunduğu hakkında bir fikri olmayan Robert, bir süre sonra orada yalnız olmadığını fark edecektir.

DONDURUCU FİLMİ OYUNCULARI

Filmin oyuncuları arasında Peter Facinelli, Dylan McDermott, Yuliya Snigir, David McNally, Andrey Ivchenko gibi isimler bulunuyor.

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